Simony é processada sob acusação de 'calote' por hospital famoso

A cantora Simony enfrenta uma disputa judicial movida pela Rede D’Or São Luiz. A instituição de saúde cobra aproximadamente R$ 23 mil referentes a um atendimento. As informações foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira.
De acordo com a rede hospitalar, a artista deu entrada em uma unidade de emergência em 2021, passou por um procedimento médico e deixou o local após receber alta sem quitar os custos do serviço.
Ainda segundo a empresa, houve tentativas de resolver a pendência de forma extrajudicial, com contatos direcionados à cantora, mas sem sucesso.
O caso foi levado à Justiça ainda este ano, no dia 28 de janeiro. O valor apresentado na ação corresponde ao débito atualizado.
Até o momento, não consta nos autos a citação da artista. No processo, a Rede D’Or solicita que seja determinada a expedição imediata de mandado de pagamento para que a quantia seja quitada.
