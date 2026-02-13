Sensitivo Val Couto faz alerta sobre incêndio na Grande Rio e cita Virginia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Rio de Janeiro vive dias intensos na contagem regressiva para o Carnaval. Mas, a poucos dias do desfile na Marquês de Sapucaí, um princípio de incêndio no barracão da Acadêmicos do Grande Rio trouxe tensão aos bastidores da folia e abriu espaço para interpretações que ultrapassam o campo material.

O incidente, registrado na última segunda-feira, foi rapidamente controlado pela equipe de segurança da escola.

Não houve feridos, e a agremiação informou que os trabalhos seguem normalmente. Ainda assim, o episódio ganhou repercussão imediata — especialmente por envolver a estreia de Virgínia Fonseca como rainha de bateria, um dos postos de maior visibilidade da avenida.

Para o astrólogo e tarólogo Val Couto, o ocorrido carrega um significado simbólico que merece atenção.

“O fogo comunica”

Com mais de duas décadas de atuação no universo esotérico, Val Couto afirma que acontecimentos envolvendo fogo, sobretudo em ambientes de criação e exposição pública, costumam representar tensão acumulada e excesso de energia concentrada.

“O fogo transforma, mas também alerta. Quando surge às vésperas de um grande evento, ele pode simbolizar intensidade emocional, pressão e forças invisíveis em movimento”, analisa o especialista.

Segundo ele, não se trata de prever tragédias, mas de compreender arquétipos universais associados ao elemento fogo — frequentemente ligado à visibilidade, poder e purificação. “Momentos de grande brilho também exigem equilíbrio interno. A exposição amplia tudo: aplausos e críticas”, pontua.

Exposição máxima e pressão invisível

A participação de Virgínia Fonseca na Grande Rio marca uma nova fase em sua trajetória pública. Com milhões de seguidores e forte presença digital, a influenciadora chega ao Carnaval cercada de expectativa.

Para Val Couto, quanto maior a projeção de uma personalidade, maior também o volume de emoções direcionadas a ela. “Estamos falando de milhões de pessoas opinando, torcendo, julgando e projetando sentimentos. Isso cria um campo simbólico intenso”, afirma.

O especialista destaca três pontos de atenção para o período pós-desfile: Cuidado com o desgaste emocional após o ápice da exposição; Silêncio estratégico em momentos de tensão pública; Decisões ponderadas nas semanas seguintes ao evento.

Ele reforça que seu alerta não é sobre fatalidade, mas sobre preservação energética.

“Carnaval é celebração, mas também é um ambiente de alta carga emocional. Preparação não é superstição — é consciência.”

Entre fé e razão

O episódio reacendeu nas redes sociais discussões sobre proteção espiritual em ambientes de grande visibilidade.

Enquanto parte do público encara esse tipo de leitura como crença pessoal, outros defendem que rituais e práticas simbólicas podem contribuir para o bem-estar emocional.

Especialistas em comportamento apontam que, independentemente da crença, a sensação de proteção fortalece a autoconfiança e reduz a ansiedade em contextos de pressão extrema.

A assessoria de Virgínia Fonseca foi procurada, mas não se manifestou até o fechamento desta edição.

Carnaval segue

Com o desfile confirmado para o dia 17 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí, a expectativa é de que a Acadêmicos do Grande Rio leve à avenida um espetáculo de impacto. Nos bastidores, o foco permanece na finalização de alegorias, fantasias e ensaios técnicos.

Entre tamborins e holofotes, o episódio do barracão já se tornou parte da narrativa deste Carnaval — seja como um susto superado ou como um símbolo que alimenta debates sobre energia, exposição e proteção em tempos de fama máxima.

No palco mais iluminado do Brasil, cada detalhe ganha proporções grandiosas. E, na avenida, o fogo agora será apenas o da paixão pelo samba.