Zé Felipe expõe 'chamado espiritual' e faz desabafo sobre caridade

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais para dividir com os seguidores reflexões sobre uma nova fase pessoal.

O ex-marido de Virginia Fonseca revelou estar movido por um forte desejo de direcionar sua visibilidade a iniciativas sociais e apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade.

No relato, o artista descreveu a inquietação como algo espiritual, um impulso que vem ganhando força nos últimos tempos.

“Ultimamente tenho sentido algo diferente no coração. Uma vontade sincera de fazer mais por quem realmente precisa, de usar essa força que a gente construiu aqui, essa voz, esse alcance, essa conexão, para dar visibilidade a causas e projetos que podem ser luz na vida de alguém”, afirmou.

Zé Felipe também destacou que acredita não estar sozinho nesse sentimento. Para ele, muitos seguidores compartilham da mesma disposição para ajudar, mas esbarram em dúvidas e receios.

Segundo o cantor, há quem “querem estender a mão e fazer a diferença, mas muitas vezes não sabem por onde começar, em quem confiar ou fica com medo de que a ajuda não chegue onde deveria”.

Ao refletir sobre essa realidade, ele avaliou: “E isso dói, porque a vontade existe, o coração está disposto, só falta direção”.

O sertanejo contou ainda que essa sensação o acompanha há algum tempo, como se fosse um propósito aguardando o momento certo para se concretizar.

“Há um tempo isso vem me acompanhando como um chamado, como um propósito querendo sair do papel. É um sentimento que não me deixa em paz, que me lembra todos os dias que talvez eu possa fazer mais, que talvez a gente possa fazer mais”, disse.

Encerrando o desabafo, o artista reforçou a responsabilidade que enxerga na própria projeção pública.

“Quando a gente entende a força que tem nas mãos, o alcance, a influência, percebe que isso pode se tornar ponte, pode virar esperança, pode ser resposta na vida de alguém. E talvez esteja na hora de transformar intenção em ação, juntos”, concluiu.