Caneta emagrecedora gera complicação grave e faz musa desistir do Carnaval - (crédito: Reprodução/Instagram)

A vidente Izadora Morais, que havia sido anunciada como musa da Colorado do Brás, ficou de fora do Carnaval de São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A desistência aconteceu depois que ela precisou ser internada por complicações sérias de saúde associadas ao uso de medicamentos para emagrecimento sem orientação médica. Há suspeita de embolia e possíveis danos a órgãos vitais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Izadora, a decisão de recorrer às chamadas “canetas emagrecedoras” foi motivada pela pressão estética que sentiu nos primeiros ensaios da escola.

O produto foi obtido por meio de um amigo, sem prescrição profissional. Apesar de ter eliminado 9 quilos rapidamente, ela começou a enfrentar reações adversas preocupantes.

"Nos primeiros dias senti indisposição, dores nas pernas e muito cansaço, algo bem incomum para quem é sempre ativa", contou.

Com o passar do tempo, o quadro se agravou. Exames apontaram indícios de comprometimento do fígado e do pâncreas. Entre os sintomas relatados estão fadiga persistente, dores na região abdominal e sensação de ardência nos braços e nas pernas.

"Tenho dor nas pernas e no abdômen, ardência nos pés e nos braços, além de fadiga constante", afirmou.

Ela também revelou que, intuitivamente, já sentia que não pisaria no Sambódromo do Anhembi neste ano.

Para a sensitiva, o episódio representa um “livramento espiritual” e simboliza o encerramento de sua trajetória na folia paulistana.

Após se recuperar completamente, Izadora pretende direcionar sua energia apenas à atuação como vidente e consultora espiritual.

"Comentei com pessoas próximas que não estava 'me vendo no Carnaval', mas não previ nada relacionado a problema de saúde", explicou.