Caneta emagrecedora gera complicação grave e faz musa desistir do Carnaval

A vidente Izadora Morais, que havia sido anunciada como musa da Colorado do Brás, ficou de fora do Carnaval de São Paulo.
A desistência aconteceu depois que ela precisou ser internada por complicações sérias de saúde associadas ao uso de medicamentos para emagrecimento sem orientação médica. Há suspeita de embolia e possíveis danos a órgãos vitais.
Segundo Izadora, a decisão de recorrer às chamadas “canetas emagrecedoras” foi motivada pela pressão estética que sentiu nos primeiros ensaios da escola.
O produto foi obtido por meio de um amigo, sem prescrição profissional. Apesar de ter eliminado 9 quilos rapidamente, ela começou a enfrentar reações adversas preocupantes.
"Nos primeiros dias senti indisposição, dores nas pernas e muito cansaço, algo bem incomum para quem é sempre ativa", contou.
Com o passar do tempo, o quadro se agravou. Exames apontaram indícios de comprometimento do fígado e do pâncreas. Entre os sintomas relatados estão fadiga persistente, dores na região abdominal e sensação de ardência nos braços e nas pernas.
"Tenho dor nas pernas e no abdômen, ardência nos pés e nos braços, além de fadiga constante", afirmou.
Ela também revelou que, intuitivamente, já sentia que não pisaria no Sambódromo do Anhembi neste ano.
Para a sensitiva, o episódio representa um “livramento espiritual” e simboliza o encerramento de sua trajetória na folia paulistana.
Após se recuperar completamente, Izadora pretende direcionar sua energia apenas à atuação como vidente e consultora espiritual.
"Comentei com pessoas próximas que não estava 'me vendo no Carnaval', mas não previ nada relacionado a problema de saúde", explicou.
