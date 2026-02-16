Tragédia anunciada: vidente faz previsão macabra sobre estreia de Virginia no Carnaval

Uma declaração da sensitiva Bianca Godói movimentou as redes sociais nos últimos dias. Em vídeo publicado em seu perfil, ela afirmou ter recebido sinais de alerta envolvendo Virginia Fonseca, especialmente sobre sua aguardada estreia no Carnaval de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A influenciadora está confirmada como Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio, que desfila na terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No entanto, segundo Bianca, a participação pode não acontecer como o esperado.

“Muitas pessoas vêm perguntando para mim como será a Virginia como Rainha de Bateria da Grande Rio”, iniciou a vidente.

Em seguida, relatou o que teria percebido em sua leitura espiritual: “O que a espiritualidade me mostrou agora, eu fico até um pouco preocupada, porque as cartas que me mostram, é um corte, um acidente, a Virginia podendo passar por uma cirurgia e sendo afastada”.

Bianca afirmou ainda que o cenário indicado pelas cartas não seria positivo para o desfile do próximo ano. “Alguma coisa me mostra que terá um corte, que ela não vai desfilar como Rainha da Bateria em 2026”, declarou.

Apesar do alerta, a sensitiva fez questão de reconhecer o empenho da influenciadora na preparação para o posto. “Ela está ensaiando, está se dedicando muito, mas a espiritualidade mostra essa situação”, concluiu.