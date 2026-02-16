BBB 26: Marcia Sensitiva prevê finalistas e aponta campeão do reality

Em entrevista ao "Big Show", Marcia Sensitiva compartilhou suas previsões sobre o desfecho do "BBB 26" e indicou quem, na sua visão, desponta como favorito ao prêmio de R$ 5,4 milhões.

A análise foi feita com base em numerologia e levou em conta a energia dos participantes dentro do confinamento.

Durante a conversa com Ana Clara e Ed Gama, a astróloga afirmou acreditar que a final pode ser composta apenas por integrantes do grupo dos Veteranos.

Entre os mais cotados, Marcia destacou Alberto Cowboy e Ana Paula Renault.

"Eu fiz a numerologia de quem está bem. Se for bem, se jogar bem, pode ganhar. O Cowboy é um deles. Pela numerologia, a Ana Paula está e ele também está", afirmou na atração exibida no Gshow.

Outro participante mencionado foi Babu Santana. Para a sensitiva, o ator reúne potencial, mas precisa adotar uma postura mais estratégica para transformar a boa fase em vantagem concreta no jogo.

"O Babu, se ele jogar, ele tem chance. Está muito bonzinho", avaliou.

Além das projeções sobre o reality, Marcia revelou um episódio curioso envolvendo Marcelo Alves, integrante do grupo Pipoca.

Segundo ela, os dois se encontraram antes mesmo do início do programa, durante uma viagem a Recife.

A astróloga contou que estava na capital pernambucana para ministrar uma palestra quando dividiu o elevador com o futuro brother, que pediu uma foto.

Na ocasião, teve uma forte intuição. "Eu pus a mão nele e falei assim: '2026 vai ser um ano maravilhoso para você. Você vai sair do baú'. Eu só não sabia qual era", relatou.

Para Marcia, independentemente de conquistar ou não o prêmio milionário, Marcelo já deve colher frutos da exposição nacional proporcionada pelo programa.

"Ganhando ou não, é um 'BBB'. É uma projeção que não tem palavras", concluiu.