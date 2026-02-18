Tapa-sexo descola e Virginia passa perrengue em desfile da Grande Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)

A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na Marquês de Sapucaí, foi marcada por imprevistos com o figurino durante o desfile realizado nesta quarta-feira (17).

Além do costeiro que pesava mais de 12 kg, retirado no meio da apresentação após a influenciadora relatar dores, o tapa-sexo também apresentou falhas de fixação enquanto ela atravessava a Avenida.

O problema acabou interferindo na evolução do samba, já que Virginia precisou redobrar a atenção aos movimentos.

O desconforto ficou evidente em alguns momentos, inclusive em sua expressão facial.

A ex-mulher de Zé Felipe também recebeu vaias em diferentes trechos do percurso, desde a entrada até a saída do sambódromo.

Ao final, ela concluiu o desfile sem o costeiro. Antes de pisar na avenida, Virginia já havia comentado em uma transmissão ao vivo que enfrentava dificuldades com a fantasia.

Segundo explicou, o peso do figurino fazia com que a parte inferior do maiô cedesse, gerando incômodo.

“Falei: ‘Não dá, teve que fazer tudo de novo”, relatou. Como alternativa para evitar novos contratempos, afirmou que reforçaria a sustentação da peça: “Nós vamos colar hoje. Vamos colocar uma fita”, disse.

