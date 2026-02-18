Tapa-sexo descola e Virginia passa perrengue em desfile da Grande Rio

A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na Marquês de Sapucaí, foi marcada por imprevistos com o figurino durante o desfile realizado nesta quarta-feira (17).
Além do costeiro que pesava mais de 12 kg, retirado no meio da apresentação após a influenciadora relatar dores, o tapa-sexo também apresentou falhas de fixação enquanto ela atravessava a Avenida.
O problema acabou interferindo na evolução do samba, já que Virginia precisou redobrar a atenção aos movimentos.
O desconforto ficou evidente em alguns momentos, inclusive em sua expressão facial.
A ex-mulher de Zé Felipe também recebeu vaias em diferentes trechos do percurso, desde a entrada até a saída do sambódromo.
Ao final, ela concluiu o desfile sem o costeiro. Antes de pisar na avenida, Virginia já havia comentado em uma transmissão ao vivo que enfrentava dificuldades com a fantasia.
Segundo explicou, o peso do figurino fazia com que a parte inferior do maiô cedesse, gerando incômodo.
“Falei: ‘Não dá, teve que fazer tudo de novo”, relatou. Como alternativa para evitar novos contratempos, afirmou que reforçaria a sustentação da peça: “Nós vamos colar hoje. Vamos colocar uma fita”, disse.
Virgínia teve problemas com tapa-sexo durante desfile para a Grande Rio, precisando sambar com mais cuidado para não descolar totalmente.— POPTime (@poptime) February 18, 2026
Ela também pediu para tirar o costeiro, que pesava cerca de 12kg, e terminou o desfile sem a peça. pic.twitter.com/tHqkOGjvT9
SOCORRO! Fantasia de Virginia sofreu uma pequena descolada no meio da Sapucaí.
https://t.co/6WElyx4dAF— QG do POP (@QGdoPOP) February 18, 2026
Tem algo que preciso elogiar na Virgínia
O psicológico dela, pq vamos ser sinceros, entrar em uma avenida e ser vaiada do começo ao fim, ter o tapa sexo descolando, as asas pesadas demais e já vim sofrendo hate a meses por isso não é pra qualquer um, o psicólogo dela é babado— juba da Ahri (@nyuxhii) February 18, 2026
