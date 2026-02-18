Virginia faz homenagem a Vini Jr. em estreia na Sapucaí; veja

Virginia Fonseca fez sua aguardada estreia como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio na madrugada desta quarta-feira (18), na Marquês de Sapucaí.
A apresentação foi marcada por fortes emoções e alguns imprevistos.
Antes de entrar na Avenida, a empresária conversou com a imprensa e revelou o misto de sentimentos que estava vivendo naquele momento especial. “Ansiosa, nervosa, mas pronta”, declarou.
Mesmo em meio à tensão da estreia, Virginia encontrou uma forma de homenagear o namorado, Vini Jr., que está na Europa. A influenciadora aplicou cristais no dente formando o número 7, referência à camisa usada pelo jogador.
“O 7. A camisa do meu namorado, Vini Jr. Fiz essa homenagem pra ele estar aqui comigo. Ele fez um golaço, da vitória”, comentou.
Perrengues na Avenida
A noite também teve desafios. Durante o desfile, Virginia enfrentou problemas com o figurino. O costeiro, que pesava mais de 12 kg, precisou ser retirado após ela relatar dores. Além disso, o tapa-sexo apresentou falhas na fixação enquanto ela evoluía à frente dos ritmistas.
Os contratempos exigiram atenção redobrada da rainha de bateria, que precisou ajustar os movimentos ao longo do percurso.
Saiba Mais
