BBB 26: Tadeu anuncia 'Máquina do Poder' e jogo promete reviravolta

O "BBB 26" estreia nesta quarta-feira (18) uma dinâmica inédita que promete impactar diretamente a formação do sexto Paredão da temporada.

Batizada de Máquina do Poder, a novidade poderá ser utilizada por qualquer participante que tenha estalecas suficientes para dar o maior lance.

O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo da última terça-feira (17). Segundo o apresentador, a ferramenta será liberada às 11h da manhã dentro da casa.

“Amanhã, às 11h da manhã, vai ser inaugurada a Máquina do Poder. Os jogadores vão poder usar suas estalecas para fazer compras variadas nessa máquina. Aquele que conseguir comprar o Poder, vai vetar uma pessoa da próxima Prova Bate e Volta, no domingo”, explicou.

Na prática, o brother ou sister que der o maior lance conquista o benefício e poderá impedir um rival de participar da Prova Bate e Volta.

Com isso, a pessoa vetada segue direto para o sexto Paredão, sem chance de escapar na disputa decisiva.

A nova mecânica deve movimentar as estratégias da casa, já que as estalecas, normalmente usadas para compras no mercado interno do programa, passam a ter um peso ainda maior no jogo.