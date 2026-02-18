BBB 26: Momento íntimo entre Ana Paula e Jonas atiça telespectadores; veja - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O clima ficou mais intenso entre Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault na tarde desta terça-feira (17), no "BBB 26".

Durante um momento de descontração na piscina, o brother ajudou a rival de jogo a aplicar protetor solar nas costas, espalhando o produto com as mãos.

A interação aconteceu enquanto os participantes aproveitavam o dia na área externa da casa e evidenciou a recente aproximação entre os dois, principalmente após Ana Paula conquistar uma vaga no VIP.

Quem também estava por perto era Maxiane, que é a affair de Jonas no programa. A sister demonstrou incômodo com a proximidade entre o modelo e a jornalista, alimentando ainda mais os comentários do público.

No X (antigo Twitter), internautas reagiram ao momento com bom humor e provocações. “Maxiane vai implodir a qualquer momento com Napaula e Jonas juntinhos na piscina”, escreveu um perfil.

“Que tanto esfrega essas costas, acaba nunca kkkk”, comentou outro. Já um terceiro usuário opinou: “Queria tanto esse casal, a Maxiane ia explodir”.