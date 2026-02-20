Ex-marido de Ivete Sangalo publica alerta após Carnaval

Em meio ao período pós-Carnaval, quando os excessos costumam cobrar a conta, Daniel Cady recorreu às redes sociais para orientar quem exagerou durante a folia.

O nutricionista e ex-marido de Ivete Sangalo tem defendido uma recuperação baseada em equilíbrio, longe de medidas radicais.

De acordo com ele, o caminho mais eficiente não passa por dietas extremamente restritivas, mas por um processo de desinflamação do organismo.

A estratégia envolve priorizar a chamada "comida de verdade" e respeitar o tempo de descanso, permitindo que o metabolismo retome seu funcionamento adequado.

Entre as recomendações está o chamado "Reset Intestinal", método que, segundo o especialista, ajuda a reorganizar a saúde do intestino.

Na prática, ele sugere incluir sucos com efeito diurético, como a mistura de abacaxi, pepino e água de coco, além de shots matinais preparados com limão, gengibre e cúrcuma.

Ele afirma que esses alimentos possuem propriedades anti-inflamatórias e contribuem para eliminar toxinas acumuladas nos dias de festa.

"O segredo não é passar fome, mas sim dar ao corpo os nutrientes que ele precisa para se autorregular", afirma o nutricionista.























