Gracyanne publica clique íntimo com o namorado em viagem às Maldivas - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gracyanne Barbosa tem compartilhado com os seguidores momentos da viagem romântica ao lado do namorado, Gabriel Cardoso, nas Maldivas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Hospedada em um resort de alto padrão, a musa fitness abriu parte da intimidade do casal ao mostrar detalhes nesta quinta-feira (19).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao caminhar pelo quarto, ela contou que tentaria fazer silêncio para não despertar o companheiro, mas logo transformou o comentário em provocação.

“Ou acordo ele, né”, escreveu, acrescentando um emoji de fogo, o que levou seguidores a interpretarem o clima como mais picante.

Ela também compartilhou uma foto dos dois em uma banheira de hidromassagem, na qual ela aparece com uma das pernas sobre o pescoço do empresário.

Antes disso, Gracyanne já vinha relatando como tem aproveitado os dias no arquipélago. Em vídeos publicados nas redes, revelou ter feito snorkel pela primeira vez.

“Gente, estão perguntando muito o que eu tenho feito aqui de legal e várias outras coisas. Hoje a gente fez snorkel, e eu nunca tinha feito. Sabe aquele mergulho com o tubinho e a máscara para enxergar embaixo da água?”, disse.

A atividade, segundo ela, foi marcante. Emocionada, descreveu a experiência de explorar o fundo do mar e observar a vida marinha de perto.

“Juro, eu só não chorei porque já estava embaixo da água, então já estava com os olhos molhados. Fiquei tão emocionada… poucas coisas na vida me deixam tão feliz quanto ver a natureza assim de perto, é perfeito. A gente viu tartaruga, arraia, tubarão, os peixinhos, o fundo do mar. Eu amei, amei. Está no meu top 1”, afirmou.