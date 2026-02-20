Conheça a doença grave que vitimou o ator de Grey's Anatomy aos 53 anos - (crédito: Reprodução/HBO)

O ator norte-americano Eric Dane morreu na quinta-feira (19), dez meses depois de tornar público o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA).

A informação foi confirmada pela família à revista People. Em nota enviada à publicação, os familiares comunicaram a perda.

“Com o coração pesado, compartilhamos a notícia de que Eric Dane faleceu na tarde de quinta-feira, após uma corajosa batalha contra a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica)”, diz o comunicado.

A ELA, também chamada de doença de Lou Gehrig, é uma condição degenerativa que compromete progressivamente o sistema nervoso.

O quadro leva à perda gradual dos movimentos, afetando funções essenciais como fala, locomoção, deglutição e respiração.

Não existe cura, e a expectativa média de vida após o diagnóstico costuma variar entre três e cinco anos.

De acordo com pessoas próximas, o ator passou seus últimos dias cercado pela família e amigos. Ele deixa a esposa e as filhas Billie e Georgia.

No comunicado, os parentes pediram respeito à privacidade neste momento delicado e destacaram a gratidão do artista pelo apoio recebido ao longo da carreira.

“Ao longo de sua jornada com a ELA, Eric se tornou um defensor apaixonado pela conscientização e pesquisa, determinado a fazer a diferença para outras pessoas que enfrentam a mesma luta. Ele fará muita falta e será sempre lembrado com carinho. Eric adorava seus fãs e é eternamente grato pela demonstração de amor e apoio que recebeu. A família pediu privacidade neste momento tão difícil”, disseram.

Na televisão, Eric Dane ficou mundialmente conhecido ao interpretar o cirurgião plástico Mark Sloan na série "Grey's Anatomy". Anos depois, também integrou o elenco de "Euphoria".