Sheila Mello rasga o verbo após ser comparada à Scheila Carvalho - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Aos 47 anos, Sheila Mello usou as redes sociais na última segunda-feira (23) para fazer um desabafo sobre comparações que, segundo ela, se arrastam há quase três décadas.

Desde que integrou o grupo "É o Tchan!", há 27 anos, a dançarina afirma ser colocada em disputa com Scheila Carvalho, hoje com 52 anos.

Indignada, Sheila relatou ter recebido novamente uma montagem com uma enquete perguntando “qual é a mais bonita”. Em vídeo, ela criticou a prática.

“Há 27 anos fazem isso com a gente. Não me importa o resultado. Sabe por quê? Porque, de todo jeito, eu vou sair perdendo, a Carvalho vai sair perdendo”, declarou.

Segundo a artista, esse tipo de comparação transforma mulheres em “produto de prateleira”, reforçando rivalidades artificiais.

Ela também alertou para o impacto desse comportamento. Para Sheila, quando o público participa desse tipo de julgamento, acaba reforçando a ideia de que mulheres precisam competir entre si, provar valor o tempo todo e aceitar que uma será “descartada”.

“Essa régua que você usa hoje para avaliar uma mulher vai ser a mesma que amanhã vai avaliar você, sua filha, sua sobrinha”, afirmou.

A empresária destacou ainda que transformar mulheres em rankings e destacar defeitos contribui para um ambiente nocivo, que pode atingir tanto quem julga quanto pessoas próximas.

“Cada vez que você transforma uma mulher em ranking, você ajuda a construir um ambiente que vai adoecer você ou alguém que você ama”, disse.

Em outra publicação, Sheila reforçou a mensagem de apoio e respeito.

“Durante muito tempo tentaram me colocar em disputa… Eu ou a Carvalho, como se para uma existir, a outra precisasse ser apagada. Mas eu não acredito nisso. Não existe competição quando existe respeito. Somos diferentes, temos histórias diferentes e isso não nos diminui, nos fortalece”, escreveu, defendendo que mulheres deixem de ser comparadas e passem a se apoiar.