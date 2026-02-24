Ivete Sangalo é flagrada com o ex-marido e intensifica rumores de recaída

Mesmo após o anúncio do fim do casamento, Ivete Sangalo e Daniel Cady voltaram a aparecer juntos em público, e o registro rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

O reencontro aconteceu no último domingo (22), na região da Reserva de Sapiranga, área próxima à Praia do Forte, no município de Mata de São João.

A artista e o ex-marido estavam acompanhados das filhas gêmeas, Marina e Helena, de 8 anos. O casal tornou pública a separação em novembro de 2025, após 17 anos de relacionamento.

Durante o passeio, a cantora surgiu descontraída e sorridente enquanto conduzia um quadriciclo.

Uma das meninas ocupava o assento ao lado da mãe, enquanto a outra seguia na parte traseira do veículo ao lado do pai.

A cena familiar, registrada por fotógrafos, circulou rapidamente e passou a alimentar comentários entre os fãs.

Nas redes sociais, usuários especularam sobre uma possível reconciliação. “Estão deixando a gente sonhar”, escreveu um perfil. Outro manifestou torcida: “Tomara que eles voltem, torço muito por esse casal”.

Já um terceiro comentou em tom bem-humorado: “O povo tem que entender que quem fica brigando quando separa é pobre”.