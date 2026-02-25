Influencer conhecido como 'Rei dos Lábios' é encontrado morto aos 34 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte do influenciador britânico Jordan James Parke, de 34 anos, ganhou repercussão nesta terça-feira após confirmação oficial das autoridades do Reino Unido.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Conhecido nas redes sociais como o “Rei dos Lábios”, ele foi encontrado sem sinais de consciência no dia 18 de fevereiro de 2026, em um endereço residencial no Lincoln Plaza, em Canary Wharf, bairro de alto padrão de Londres.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com comunicado divulgado pela polícia inglesa, equipes de emergência foram chamadas ao local, mas o óbito foi constatado ali mesmo.

A causa da morte não foi tornada pública. A revista People informou que o caso está sendo tratado como uma "morte inexplicada", classificação adotada pela investigação neste momento.

A Metropolitan Police apura se Parke havia passado recentemente por algum procedimento estético.

Duas pessoas chegaram a ser presas sob suspeita de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, porém ambas foram liberadas após pagamento de fiança. O inquérito segue em andamento.

Em meio à comoção, Sharnelle Parke, irmã do influenciador, se manifestou nas redes sociais. No Instagram, afirmou que a família está "chocada e com o coração partido" diante da perda.

Natural de Dudley, na Inglaterra, Jordan iniciou sua trajetória no universo da estética aos 19 anos. Ao longo dos anos, tornou-se conhecido pelo número expressivo de intervenções às quais se submeteu.

Estima-se que tenha investido cerca de 775 mil libras, aproximadamente R$ 5,5 milhões, em procedimentos.

Formado em maquiagem, ele realizou diversas modificações corporais e faciais, incluindo múltiplas rinoplastias, preenchimentos no pescoço, lábios e mandíbula, além de implante de queixo e aumento dos glúteos.