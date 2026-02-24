BBB 26: Equipe de Babu toma atitude drástica após ator trair Ana Paula

A alianças do "BBB 26" sofreram uma reviravolta nas últimas semanas, e o nome de Babu passou do posto de favorito ao centro das maiores controvérsias da edição.

Durante o primeiro mês de confinamento, o ator consolidou sua força no jogo ao firmar parceria com Ana Paula e Milena.

O trio dividia estratégias e embates em comum, o que impulsionou a popularidade de Babu fora da casa. No entanto, o cenário mudou de forma abrupta.

Nos últimos dias, o artista optou por romper com aquela que era considerada uma de suas principais aliadas.

A decisão veio acompanhada de críticas graves direcionadas a Ana Paula e de um gesto simbólico: ele trocou de quarto para reduzir o contato com a ex-parceira de jogo.

O ponto de virada ocorreu durante a mais recente Prova do Anjo. Na dinâmica, Babu surpreendeu ao escolher eliminar Ana Paula, mesmo havendo participantes com quem mantinha menos proximidade.

A atitude foi interpretada por parte do público como um movimento estratégico, e para muitos, uma traição explícita à aliança construída semanas antes.

Nas redes sociais, telespectadores passaram a acusar o ator de romper acordos e até de fomentar um embate entre Ana Paula e Juliano Floss.

O dançarino, que também já foi próximo de Babu, passou a ser visto como possível adversário na leitura do ator.

Segundo Juliano, o ex-aliado estaria “cego de ódio” e cometendo erros que podem comprometer sua trajetória no programa, avaliação que, por outro lado, contribuiu para ampliar o favoritismo de Floss fora da casa.

A tensão atingiu o ápice nesta segunda-feira (23), quando Babu e Ana Paula protagonizaram uma discussão.

Diante da enxurrada de críticas e ataques virtuais, a equipe do ator decidiu tomar uma atitude: restringir os comentários em seus perfis.

Entre as acusações feitas por internautas, ele chegou a ser chamado de “Judas”. As críticas, no entanto, não pararam por aí.

Parte do público também responsabiliza Babu por influenciar Chaiany a se afastar de Ana Paula, Milena e Samira.

Durante o "Sincerão" desta segunda-feira (23), Chaiany indicou que as três ocupam as últimas posições em sua lista de prioridades, mudança de postura que muitos consideram impensável há uma semana atrás, antes da aproximação mais intensa da Pipoca com Babu.

