Executivo global de inteligência artificial se demite e expõe futuro macabro

A saída de um dos integrantes da área de segurança da Anthropic chamou atenção no setor de tecnologia.

Recentemente, Mrinank Sharma comunicou sua decisão de deixar a empresa e publicou uma carta em que faz um alerta sobre o cenário global e os rumos da inteligência artificial.

No texto divulgado no X, o pesquisador afirmou: “O mundo está em perigo. E não apenas por causa da inteligência artificial ou das armas biológicas, mas por causa de toda uma série de crises interligadas que estão se desenrolando neste exato momento”.

A Anthropic foi criada em 2021 por 15 ex-integrantes da OpenAI, dona da plataforma ChatGPT.

O grupo rompeu com a companhia liderada por Sam Altman em meio a críticas sobre o ritmo acelerado de comercialização de sistemas de IA, que, segundo relatos da época, poderia comprometer padrões rigorosos de segurança.

Dario Amodei, líder da Anthropic, defendeu a necessidade de mecanismos de proteção robustos antes de qualquer avanço tecnológico mais ousado.

Foi nesse contexto que surgiu o conceito de “IA constitucional”, proposta que incorpora aos modelos um conjunto de princípios orientadores que devem nortear seu funcionamento.

Apesar dessa base teórica, Mrinank Sharma sustentou que, na prática, organizações do setor convivem com tensões permanentes entre ética e mercado.

Segundo ele, “viu repetidamente como é difícil deixar que nossos valores realmente governem nossas ações”.

O pesquisador acrescentou ainda que empresas como a Anthropic “enfrentam constantemente pressões para deixar de lado o que é mais importante”.

Durante sua passagem pela companhia, ele liderou estudos voltados ao fortalecimento de barreiras de segurança em sistemas de IA.

Entre os temas investigados estavam o comportamento de modelos generativos que tendem a agradar excessivamente usuários, os riscos de bioterrorismo potencializado por ferramentas inteligentes e reflexões sobre “como os assistentes de IA podem nos tornar menos humanos”.

Embora não tenha apontado ameaça imediata associada a um produto específico da Anthropic, Sharma anunciou que pretende se afastar definitivamente do setor.

Seus próximos passos envolvem uma mudança radical de trajetória profissional: dedicar-se à poesia e à escrita.

“Vou voltar para o Reino Unido e ficar invisível por um tempo”, disse ele.