BBB26: Maxiane se choca com intimidade entre Jonas e Marciele e desabafa

A trajetória de Maxiane no "BBB 26" chegou ao fim na noite de terça-feira (24).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Fora da casa, a ex-participante se deparou com cenas que envolveram duas pessoas próximas: Jonas Sulzbach, com quem viveu um affair durante o confinamento, e Marciele, apontada por ela como sua melhor amiga no jogo.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Durante sua participação no “Bate-Papo BBB”, Maxiane assistiu a momentos de troca de elogios e demonstrações de carinho entre os dois.
Em um dos vídeos exibidos, Jonas comentou sobre a aparência de Marciele: “A cunhã tá bonita hoje... linda, linda, linda. Ela é linda, mas hoje ela está com uma luz”.
Ao reagir às imagens, a ex-sister afirmou que já desconfiava da aproximação ainda dentro do programa.
“Eu sou muito intuitiva, extremamente intuitiva. Eu sabia que iria sair hoje, porque senti, sonhei.... e já sentia isso, só que eu tinha medo de externar, de estar vendo coisas, ficando maluca”, declarou.
Na sequência, Gil do Vigor questionou: “Tu ficaria chateada se ele desse umas vigoradas com Marciele?”.
Maxiane não hesitou ao responder: “Eu não pego os boys que minhas amigas pegam. Eu ficaria”.
Natural de Pernambuco, ela explicou que, apesar de notar a sintonia entre Jonas e Marciele, optou por se recolher para não transmitir a impressão de que disputava espaço na relação.
“Não queria estar nesse lugar de trio... Não queria isso”, ressaltou.
Saiba Mais
- Mariana Morais Após sucesso nas pistas, GORDO e Reinier Zonneveld lançam oficialmente hit 'Loco Loco'
- Mariana Morais Executivo global de inteligência artificial se demite e expõe futuro macabro
- Mariana Morais Influencer conhecido como 'Rei dos Lábios' é encontrado morto aos 34 anos
- Mariana Morais BBB 26: Equipe de Babu toma atitude drástica após ator trair Ana Paula
- Mariana Morais Ivete Sangalo é flagrada com o ex-marido e intensifica rumores de recaída
- Mariana Morais Sheila Mello rasga o verbo após ser comparada à Scheila Carvalho