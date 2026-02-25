InícioColunistas#Mariana Morais
VIXI!

BBB26: Maxiane se choca com intimidade entre Jonas e Marciele e desabafa

Ex-BBB respondeu se ficaria chateada caso os dois se relacionassem no confinamento

BBB26: Maxiane se choca com intimidade entre Jonas e Marciele e desabafa - (crédito: TV Globo)
BBB26: Maxiane se choca com intimidade entre Jonas e Marciele e desabafa - (crédito: TV Globo)

A trajetória de Maxiane no "BBB 26" chegou ao fim na noite de terça-feira (24).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Fora da casa, a ex-participante se deparou com cenas que envolveram duas pessoas próximas: Jonas Sulzbach, com quem viveu um affair durante o confinamento, e Marciele, apontada por ela como sua melhor amiga no jogo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante sua participação no “Bate-Papo BBB”, Maxiane assistiu a momentos de troca de elogios e demonstrações de carinho entre os dois.

Em um dos vídeos exibidos, Jonas comentou sobre a aparência de Marciele: “A cunhã tá bonita hoje... linda, linda, linda. Ela é linda, mas hoje ela está com uma luz”.

Ao reagir às imagens, a ex-sister afirmou que já desconfiava da aproximação ainda dentro do programa.

“Eu sou muito intuitiva, extremamente intuitiva. Eu sabia que iria sair hoje, porque senti, sonhei.... e já sentia isso, só que eu tinha medo de externar, de estar vendo coisas, ficando maluca”, declarou.

Na sequência, Gil do Vigor questionou: “Tu ficaria chateada se ele desse umas vigoradas com Marciele?”.

Maxiane não hesitou ao responder: “Eu não pego os boys que minhas amigas pegam. Eu ficaria”.

Natural de Pernambuco, ela explicou que, apesar de notar a sintonia entre Jonas e Marciele, optou por se recolher para não transmitir a impressão de que disputava espaço na relação.

“Não queria estar nesse lugar de trio... Não queria isso”, ressaltou.

 

 

 

Saiba Mais

 

 

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 25/02/2026 09:39 / atualizado em 25/02/2026 09:45
SIGA
x