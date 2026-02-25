InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

BBB26: Marciele se desespera com medo de cancelamento e vai aos prantos

Sister expressou medo após eliminação de Maxiane

BBB26: Marciele se desespera com medo de cancelamento e vai aos prantos - (crédito: Reprodução/TV Globo)
A noite de terça-feira (24) marcou a saída de Maxiane do "BBB 26".

A participante tornou-se a sexta eliminada da edição e deixou a casa sob forte emoção dos colegas de confinamento, especialmente de Marciele, com quem construiu uma das alianças mais sólidas do jogo.

Instantes antes de atravessar a porta e encerrar sua participação, Maxiane fez questão de dirigir palavras de incentivo à amiga.

Em tom afetuoso, afirmou: "Fica firme aqui, luta pelo seu povo, pela sua cultura, pela sua identidade. Você é maravilhosa".

A despedida abalou profundamente Marciele. Assim que a eliminação foi confirmada, ela não conteve as lágrimas e precisou ser consolada por Jordana, Jonas e Alberto.

Visivelmente angustiada, a sister demonstrou receio sobre um possível cancelamento fora da casa.

Em meio ao choro, revelou preocupação com a situação da família:

"Se tiver assim, nossa família deve estar sofrendo. Eu sou tudo que minha família tem. Sou a fonte de renda da minha família. Não gosto de me fazer de vítima, mas sou a fonte de renda da minha família", disse, emocionada.

 

 

 

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 25/02/2026 10:00
