BBB26: Marciele se desespera com medo de cancelamento e vai aos prantos

A noite de terça-feira (24) marcou a saída de Maxiane do "BBB 26".
A participante tornou-se a sexta eliminada da edição e deixou a casa sob forte emoção dos colegas de confinamento, especialmente de Marciele, com quem construiu uma das alianças mais sólidas do jogo.
Instantes antes de atravessar a porta e encerrar sua participação, Maxiane fez questão de dirigir palavras de incentivo à amiga.
Em tom afetuoso, afirmou: "Fica firme aqui, luta pelo seu povo, pela sua cultura, pela sua identidade. Você é maravilhosa".
A despedida abalou profundamente Marciele. Assim que a eliminação foi confirmada, ela não conteve as lágrimas e precisou ser consolada por Jordana, Jonas e Alberto.
Visivelmente angustiada, a sister demonstrou receio sobre um possível cancelamento fora da casa.
Em meio ao choro, revelou preocupação com a situação da família:
"Se tiver assim, nossa família deve estar sofrendo. Eu sou tudo que minha família tem. Sou a fonte de renda da minha família. Não gosto de me fazer de vítima, mas sou a fonte de renda da minha família", disse, emocionada.
