Andressa Urach faz cirurgia para voltar a ser virgem e motivo surpreende

A influenciadora Andressa Urach revelou aos seguidores que passou por uma cirurgia de harmonização íntima com o objetivo voltar a ser “virgem”.

O motivo, segundo a ex-participante de "A Fazenda", seria o relacionamento com o empresário empresário Flávio Giglioli, com quem afirma ter se casado recentemente.

O casamento, segundo ela, aconteceu de forma reservada após o Carnaval. Pouco antes, Andressa havia desfilado pela Unidos do Porto da Pedra, no Rio de Janeiro.

De acordo com a influenciadora, a intervenção marca simbolicamente uma nova etapa de sua vida.

Em publicação nas redes sociais, ela explicou: “Por respeito ao meu marido e ao nosso relacionamento, eu parei com os jobs e com as colabs. Escolhi ser esposa, ser fiel e honrar o que estamos construindo”.

Andressa também comentou as controvérsias que envolvem sua trajetória pública e afirmou que o passado não interferiu no relacionamento.

“Meu passado não importa para ele. O que importa agora é que perdi a virgindade com ele. Para mim é o único homem da minha vida. E vou ser fiel”, declarou.