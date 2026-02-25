Gretchen revela como mantém 'fogo aceso' com o marido aos 66 anos

Aos 66 anos, Gretchen afirma viver uma das fases mais equilibradas de sua vida amorosa.

Casada há quase seis anos com o músico Esdras de Souza, a artista garante que a estabilidade da relação não é fruto do acaso, mas de escolhas conscientes e de uma nova forma de encarar o próprio corpo e o casamento.

Conhecida como “Rainha do Bumbum”, Gretchen contou que mantém disposição acima da média para a idade, resultado de uma rotina que inclui alimentação equilibrada, exercícios físicos e reposição hormonal.

No entanto, segundo ela, o principal fator para a vitalidade está na maneira como passou a compreender o próprio corpo nesta etapa da vida.

Durante participação no podcast NaTelinha Talk, a cantora falou sobre a importância do autoconhecimento feminino.

"Namora, até porque, como eu te falei. Essa é uma fase que a mulher se descobre e ela passa a entender o corpo dela. E quando a gente entende o nosso corpo, a gente quer investir na pessoa que está com a gente", afirmou.

Ela também destacou o entrosamento com o marido, apesar da diferença de idade: Gretchen tem 66 anos, enquanto Esdras tem 53.

Para a artista, a maturidade trouxe segurança e liberdade. "Não existe melhor idade para namorar porque é a época que a gente está dona do nosso corpo. Quando a gente tá nova a gente pensa que vai engravidar, pensa que vai pegar uma doença".

Ao comentar a diferença de 12 anos entre os dois, Gretchen minimizou qualquer impacto na rotina do casal.

"Eu tenho 66 e ele tem 53, e a gente tem 12 anos de diferença, mas é como se a gente tivesse a mesma idade. Até pra essas coisas", declarou.