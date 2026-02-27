Filha de Solange Couto se pronuncia após falas polêmicas da atriz no 'BBB 26' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Morena Mariah quebrou o silêncio nesta quinta-feira (27) após a repercussão de uma fala da mãe, Solange Couto, dentro da casa do "BBB 26".

Durante o confinamento, a atriz afirmou: "Eu nasci do prazer, não nasci de estupro não", declaração que provocou forte reação nas redes sociais e impulsionou manifestações de apoio à adversária Ana Paula.

Posteriormente, a atriz seguiu gerando polêmica ao afirmar que Deus não teria dado filhos à jornalista porque ela seria incapaz de amar alguém.

Diante da dimensão do caso, a filha da atriz publicou um comunicado para se posicionar sobre os ataques que afirma ter recebido nos últimos dias.

"Nos últimos dias, tenho recebido ataques, acusações e tentativas de me expor a partir de uma violência que vivi. Não sou porta-voz de ninguém além de mim mesma. Conforme explicitado desde o início do programa, não administro e nem trabalho na comunicação da minha mãe e nunca estive à frente de seus perfis nas redes sociais", escreveu.

Morena também ressaltou sua trajetória profissional, marcada por mais de dez anos de atuação em defesa dos Direitos Humanos, com foco em pautas raciais e na proteção de crianças e adolescentes.

"Todos os meus posicionamentos nos últimos anos foram no sentido de afirmar o direito à proteção integral de crianças e adolescentes, o que inclui a garantia de privacidade, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e o resguardo do sigilo e das garantias do devido processo legal", destacou.

Sem atacar a mãe publicamente, ela afirmou que o momento de responsabilização caberá à atriz quando deixar o programa.

"Não me levantarei para atacar a minha mãe enquanto ela está confinada. Ela terá a oportunidade, quando sair, de refletir e se responsabilizar por suas falas, que reconheço como problemáticas e refletem, infelizmente, a estrutura machista e violenta à qual todas as mulheres estão submetidas, inclusive eu mesma", pontuou.

A pesquisadora ainda criticou o uso da violência sexual que sofreu como ferramenta de ataques virtuais.

"Se estas pessoas dizem repudiar as violências contra as mulheres e rejeitar qualquer tentativa de ironizar ou diminuir a seriedade que essa pauta exige, então é ainda mais urgente respeitar as mulheres que sobreviveram e que, todos os dias, seguem sendo alvo de silenciamento, descrédito e desqualificação, como eu fui e ainda venho sendo."

Por fim, Morena informou que não pretende comentar a participação de Solange Couto no reality show, mas seguirá ao lado da mãe.

"A única coisa que exijo é o mínimo: respeito. Ataques, mentiras, imputações e assédio serão devidamente tratados no âmbito jurídico e qualquer ataque à minha filha será denunciado às autoridades competentes", concluiu.