Isis Valverde abandona cabelo curto e passa por mudança radical no visual - (crédito: Instagram)

A atriz Isis Valverde, de 39 anos, decidiu renovar a aparência e apareceu com um visual diferente nesta quinta-feira (26).

Depois de um período exibindo os fios mais curtos, ela apostou novamente no cabelo longo e compartilhou o resultado com os seguidores no Instagram.

A transformação aconteceu em um salão conhecido por ser referência em cor e extensão capilar. A artista, no entanto, manteve características marcantes do estilo anterior.

A mudança foi assinada pelo hairstylist Eder Fernando, que explicou a proposta adotada para a atriz.

"Para a Isis, escolhi um cabelo leve e despojado assim como ela é. A cor das extensões foram feitas para dar mais luminosidade porem que crie um efeito queimado de sol que eu amo", detalhou o profissional na rede social.

O cabeleireiro também é conhecido por cuidar do visual de outras celebridades, entre elas Juliana Paes, Giovanna Antonelli, Eliana, Bruna Marquezine, Ana Paula Siebert Justus, Simone Mendes, Monica Martelli, Isabella Fiorentino e Bianca Andrade.