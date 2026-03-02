BBB 26: enquete aponta disputa acirrada entre rivais de Ana Paula em Paredão falso

O primeiro Paredão falso da 26ª edição do "Big Brother Brasil" já movimenta as torcidas fora da casa.
Alberto Cowboy, Breno e Jordana estão na berlinda e disputam a preferência do público em uma votação que promete reviravoltas.
A formação da dinâmica frustrou parte dos espectadores, que aguardavam a indicação de Ana Paula.
Mesmo assim, as enquetes não oficiais passaram a registrar uma disputa direta entre dois adversários declarados da participante: Alberto e Breno.
Nos levantamentos mais recentes, Alberto, que acumula confrontos mais intensos com a sister ao longo do confinamento, aparece numericamente à frente em alguns cenários, com 47% das intenções de voto, contra 46% de Breno.
Quando considerada a média das principais enquetes realizadas no X, antigo Twitter, o panorama se altera. Breno desponta com 49%, enquanto Alberto soma 41%, indicando vantagem do rival nessa plataforma.
No Instagram, o desempenho de Breno é ainda mais expressivo. A média das votações aponta 53% para ele, frente a 40% atribuídos a Cowboy.
O anúncio oficial acontece na próxima terça-feira (3) ao vivo na TV Globo.
