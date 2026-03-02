Mãe de Zé Felipe toma atitude após cantor presentear mãe de Virginia - (crédito: Reprodução/Instagram)

A interação nas redes sociais envolvendo a família de Leonardo ganhou um novo capítulo no último domingo (1).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A influenciadora Poliana Rocha comentou publicamente a atitude do filho, Zé Felipe, após ele enviar flores para a ex-sogra, Margareth Serrão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Margareth está internada para se recuperar de uma série de procedimentos estéticos. Ela passou por intervenções no abdômen, colocou próteses de silicone e realizou lipoaspiração nos braços e nas pernas.

Ainda no hospital, a mãe de Virginia Fonseca mostrou aos seguidores o presente recebido do ex-genro.

"Gente, olha só o que chegou para mim aqui no hospital agora. Olha que flores mais lindas! Enormes. Isso deve pesar uns 50 kg, tá muito pesado. Coloca aqui do meu lado, por favor. Bonito demais", comentou, exibindo o buquê.

A demonstração de carinho também repercutiu em um perfil de fofocas chamado “Subcelebridades”.

Nos comentários da publicação, Poliana fez questão de destacar a relação entre o filho e a ex-sogra. "É lindo de ver a ligação deles!", escreveu.

Nos stories do Instagram, Margareth detalhou as cirurgias realizadas, que aconteceram após um processo de emagrecimento. Segundo ela, as mudanças foram pensadas para harmonizar o corpo.

"Fiz o abdômen. Na mama, coloquei silicone. Não gosto de peito grande, então coloquei do tamanho que já era e amei, está parecendo peitinho de mocinha. Fiz lipo nos braços e um pouco nas pernas", explicou.

Ela também revelou que parte da gordura retirada foi reaproveitada em outro procedimento.

"Além disso, tirei 3,5 kg de gordura boa, que foi aplicada no glúteo, fazendo o bumbum levantar. Ainda fiz procedimentos no rosto. Estou super realizada e muito feliz", completou.