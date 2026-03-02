Separados, Diogo Nogueira surpreende ao falar de Paolla Oliveira em show - (crédito: Reprodução/Instagram)

A estreia da turnê "Infinito Samba" marcou a volta de Diogo Nogueira aos palcos cariocas em grande estilo.

O show aconteceu na noite deste domingo (1º), no Vivo Rio, e teve um momento que emocionou o público ao relembrar a história do cantor com Paolla Oliveira.

Durante a apresentação, Diogo fez questão de mencionar a atriz ao falar sobre transformações nos relacionamentos.

Segundo ele, o sentimento permanece, ainda que sob novas formas. Ao introduzir uma das músicas do repertório, declarou:

"Escrevi essa canção quando estava começando uma grande história de amor na minha vida. Eu não poderia deixar de fazer esse show sem homenagear essa grande mulher, que é a Paolla Oliveira".

Na sequência, interpretou "Flor de Caña", composição criada especialmente para a então companheira. Enquanto a canção ecoava pelo teatro, imagens do casal eram exibidas no telão.

O fim do relacionamento foi anunciado em dezembro de 2025, após cinco anos juntos, surpreendendo fãs.

Na ocasião, ambos divulgaram um comunicado explicando que a decisão havia sido tomada de forma consensual e sem conflitos.

No texto compartilhado na época, afirmaram que "foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz". A nota ainda esclarecia: "As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo".