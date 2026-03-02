Marido de Sasha reage após virar alvo de ataques homofóbicos

O cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, decidiu transformar críticas recorrentes, e muitas vezes homofóbicas, nas redes sociais em um debate mais amplo sobre comportamento e cultura.

Em um vídeo publicado neste domingo (1º), ele comentou as mensagens ofensivas que costuma receber e ampliou a discussão para temas como violência contra a mulher e padrões de masculinidade.

Ao iniciar o desabafo, o artista relacionou ataques virtuais a um problema estrutural no país.

"Para homens inseguros, o feminino deixa de ser uma admiração e passa a ser uma ameaça, porque comentários como esses: 'menine', 'esse daí morde a fronha' ou 'é uma questão de tempo para ele sair do armário' estão diretamente associados ao fato do Brasil registrar quatro mulheres assassinadas por dia no ano de 2025. 3,7 milhões de mulheres sofrem violência doméstica por questão de gênero dentro de casa", afirmou.

Em seguida, João destacou que, apesar de ser um homem cisgênero e heterossexual, casado há cinco anos, é alvo frequente de insinuações que tentam associar características femininas a algo pejorativo.

"Eu sou um homem cis, hétero, casado com a mesma mulher há cinco anos, e recebo diariamente esse tipo de comentário de associações de características femininas na tentativa de me ofender, me atacar. A grande questão é que isso não se limita à internet, reflete diretamente na estrutura de como nós nos comportamos como sociedade e isso me levantou muitas questões", declarou.

Para ele, esse comportamento tem raízes na educação recebida por muitos homens desde a infância.

"É muito comum a gente crescer, principalmente nós, homens, ouvindo: 'está chorando igual a uma menininha', 'segura que nem homem', 'anda que nem homem'. A gente cresce ouvindo e aprendendo a demonizar tudo que é tido como feminino, a rejeitar todas as características femininas. Porque na maioria das vezes elas são associadas com sensibilidade demais, fraqueza, descontrole".

O cantor avaliou ainda que essa lógica contribui para práticas prejudiciais e para a manutenção de uma masculinidade fragilizada.

"Essa rejeição do feminino se transforma geralmente em coisas muito ruins como a violência, o silêncio, a dominação, o isolamento. E isso gera uma sociedade que tem a sua masculinidade doente. A realidade é que é impossível a gente educar uma sociedade emocionalmente saudável enquanto a gente tem como base da identidade masculina, a rejeição do feminino...".

Ao concluir, João defendeu mais diálogo e mudanças na formação das novas gerações.

"Não vejo nenhuma solução a não ser nós homens ou nós como sociedade de modo geral passarmos a conversar mais sobre isso. Implementar isso na educação dos nossos filhos, nas escolas, nas rodas de conversas, nas mesas, nas nossas amizades, reforçar que a vulnerabilidade do homem ela não é fraqueza, ela é força...".

A publicação recebeu apoio de diversos nomes conhecidos. Bruna Marquezine comentou: "'Meninos não são criados para serem homens, meninos são criados só para não serem meninas'. É isso. Muito bom e necessário. Parabéns, J".

Talitha Morete escreveu: "Conversa muito necessária!". Rafa Brites afirmou: "Muito bom João". Juliane Massaoka destacou: "Que papo importante! Continue falando".

Já Giovanna Antonelli declarou: "Ah, vocês são demais! Sou fã", enquanto Sasha reforçou o apoio ao marido com um simples e direto: "Te amo".