Juliette pilota moto com pose de 'bad girl' e noivo faz pedido inusitado - (crédito: Reprodução/Instagram)

O primeiro domingo do mês ganhou clima de aventura no perfil de Juliette Freire.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A artista publicou um vídeo em que surge conduzindo uma motocicleta avaliada em aproximadamente R$ 139 mil, esbanjando segurança ao assumir o comando das duas rodas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante o passeio, a campeã do "BBB 21" aparece à vontade e confiante. Em determinado momento, ela chega a erguer o bumbum do banco da moto, demonstrando intimidade com o veículo.

A legenda foi simples e direta: apenas um coração, sem outras explicações. O registro rapidamente movimentou os comentários.

O namorado da cantora, Kaique Cerveny, entrou na brincadeira e deixou um recado bem-humorado: "Posso andar na sua garupa um dia?", escreveu.

Entre os famosos que reagiram à publicação, Tati Machado declarou: "Cara, eu amo essa skinnnn".

Já Hariany Almeida comentou: "Eita menina, joga pra lua".