Juliette pilota moto com pose de 'bad girl' e noivo faz pedido inusitado

O primeiro domingo do mês ganhou clima de aventura no perfil de Juliette Freire.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A artista publicou um vídeo em que surge conduzindo uma motocicleta avaliada em aproximadamente R$ 139 mil, esbanjando segurança ao assumir o comando das duas rodas.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Durante o passeio, a campeã do "BBB 21" aparece à vontade e confiante. Em determinado momento, ela chega a erguer o bumbum do banco da moto, demonstrando intimidade com o veículo.
A legenda foi simples e direta: apenas um coração, sem outras explicações. O registro rapidamente movimentou os comentários.
O namorado da cantora, Kaique Cerveny, entrou na brincadeira e deixou um recado bem-humorado: "Posso andar na sua garupa um dia?", escreveu.
Entre os famosos que reagiram à publicação, Tati Machado declarou: "Cara, eu amo essa skinnnn".
Já Hariany Almeida comentou: "Eita menina, joga pra lua".
Saiba Mais
- Mariana Morais Marido de Sasha reage após virar alvo de ataques homofóbicos
- Mariana Morais Separados, Diogo Nogueira surpreende ao falar de Paolla Oliveira em show
- Mariana Morais Mãe de Zé Felipe toma atitude após cantor presentear mãe de Virginia
- Mariana Morais BBB 26: Babu acusa Chaiany de tocar em sua genitália e equipe toma atitude
- Mariana Morais Irmã gêmea de Milena anuncia inscrição em reality famoso dos EUA
- Mariana Morais BBB 26: enquete aponta disputa acirrada entre rivais de Ana Paula em Paredão falso