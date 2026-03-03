BBB 26: enquete atualizada aponta empate técnico em Paredão falso

O primeiro Paredão falso da 26ª temporada do "Big Brother Brasil" intensificou a movimentação das torcidas nas redes sociais.

Na disputa estão Alberto Cowboy, Breno e Jordana, que dependem do voto popular para conquistar a chance de seguir no jogo a partir do Quarto Secreto.

A formação da berlinda, porém, contrariou parte do público que esperava ver Ana Paula entre os indicados.

Mesmo com a frustração inicial, a atenção dos espectadores se voltou rapidamente para o embate entre Alberto e Breno, rivais declarados da participante ao longo do confinamento.

As enquetes não oficiais mais recentes indicam um cenário praticamente indefinido.

De acordo com a parcial divulgada pelo Votalhada, Alberto soma 48% das intenções de voto, enquanto Breno aparece logo atrás, com 47,27%.

Jordana permanece em terceiro lugar, com 4%, distante da disputa direta.

Quando analisada a média dos levantamentos feitos no X, antigo Twitter, o panorama muda. Nessa plataforma, Breno assume a liderança com 48%, enquanto Alberto registra 42%, configurando vantagem para o brother.

No Instagram, a diferença se mostra ainda maior. A média das votações aponta 53% para Breno e 41% para Cowboy.

O anúncio oficial será feito na noite desta terça-feira (3), durante a exibição do reality na TV Globo.