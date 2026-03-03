BBB 26: Cowboy compara Ana Paula à protagonista de Crepúsculo em bate-boca - (crédito: TV Globo/Reprodução)

Um comentário inusitado movimentou o confinamento da 26ª temporada do "Big Brother Brasil" nesta semana.

Durante uma discussão na cozinha da casa, a participante Ana Paula foi comparada a uma personagem da saga Crepúsculo após ser indicada ao Castigo do Monstro por Alberto Cowboy.

O desentendimento começou depois da punição imposta pelo brother.

Em meio ao bate-boca, Cowboy mencionou as lentes de contato usadas pela rival e fez uma associação com Bella Swan, protagonista da franquia, sugerindo que a sister lembrava a personagem na fase em que se transforma em vampira.

A observação não passou despercebida. "Você tá criticando minha aparência?", questionou Ana Paula, visivelmente incomodada.

Cowboy, por sua vez, rebateu. "Não, estou falando que fica bonito", respondeu ele em tom debochado.