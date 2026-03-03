InícioColunistas#Mariana Morais
BBB 26: Cowboy compara Ana Paula à protagonista de Crepúsculo em bate-boca

Comparação foi feita durante um bate-boca entre rivais

BBB 26: Cowboy compara Ana Paula à protagonista de Crepúsculo em bate-boca - (crédito: TV Globo/Reprodução)
BBB 26: Cowboy compara Ana Paula à protagonista de Crepúsculo em bate-boca - (crédito: TV Globo/Reprodução)

Um comentário inusitado movimentou o confinamento da 26ª temporada do "Big Brother Brasil" nesta semana.

Durante uma discussão na cozinha da casa, a participante Ana Paula foi comparada a uma personagem da saga Crepúsculo após ser indicada ao Castigo do Monstro por Alberto Cowboy.

O desentendimento começou depois da punição imposta pelo brother.

Em meio ao bate-boca, Cowboy mencionou as lentes de contato usadas pela rival e fez uma associação com Bella Swan, protagonista da franquia, sugerindo que a sister lembrava a personagem na fase em que se transforma em vampira.

A observação não passou despercebida. "Você tá criticando minha aparência?", questionou Ana Paula, visivelmente incomodada.

Cowboy, por sua vez, rebateu. "Não, estou falando que fica bonito", respondeu ele em tom debochado.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Morais

Mariana Morais
03/03/2026
