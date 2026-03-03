BBB 26: Ana Paula faz ligação para Babu e expõe traição ao vivo

O clima esquentou no “Sincerão Linha Direta” exibido na noite desta segunda-feira (2) no "BBB 26".

Entre os participantes que movimentaram a dinâmica, Ana Paula Renault chamou atenção ao escolher Babu Santana para a ligação ao vivo, e não poupou críticas ao justificar sua decisão.

Logo no início da conversa, a jornalista deixou claro o motivo do contato e classificou o colega como "o maior traidor da casa". Sem rodeios, ela disparou:

"Olá, Babu Santana. Tudo bem? Aqui é a Ana Paula. Estou ligando para você porque, se fosse para ligar para o meu maior adversário, seria o Alberto; mas, como é para o maior traidor, estou ligando para você", inicia ela.

Ao longo do telefonema, Ana Paula relembrou o momento que, segundo sua visão, marcou a ruptura entre os dois dentro do confinamento.

"Eu não sei se você sabe, ou se você se recorda, acho que tudo começou a ruir quando você saiu do nosso quarto, sem falar muito o porquê. Falou que tinha problemas de horário, queria deixar a gente à vontade", diz a jornalista.

A sister também trouxe à tona a antiga parceria estratégica que mantinham no jogo. Segundo ela, o grupo atuava de maneira unificada, mas sob forte influência de Babu.

"Éramos um grupo, votávamos em grupo. Inclusive, a sua voz era a mais escutada, a gente não tinha voz ativa. Quando a gente decidiu não mais sermos marionetes, termos uma voz ativa, tudo ruiu", argumenta.

Para encerrar, Ana Paula reforçou a acusação e ampliou o alcance da crítica, mencionando outros aliados que, de acordo com ela, também teriam sido prejudicados pelas atitudes do brother.

"O maior traidor, inclusive não só comigo, mas com meus amigos, inclusive meus amigos, e também com Juliano, é o senhor", finalizou a sister, ao recordar ainda o episódio em que Babu a retirou da Prova do Anjo, decisão que acabou resultando também na eliminação de Juliano da disputa.



































