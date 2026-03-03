BBB 26: Maxiane se pronuncia sobre beijo de Jonas e Marciele

A madrugada desta terça-feira (3) foi de revelações no programa “Big Show”.
Convidada da atração, a ex-BBB Maxiane Rodrigues comentou, sem rodeios, o beijo protagonizado por Jonas Sulzbach, com quem viveu um affair no confinamento, e sua amiga Marciele Albuquerque dentro do “BBB 26”.
O momento exibido pelos apresentadores Ana Clara e Ed Gama mostrava cenas da última festa do reality, quando o clima esquentou entre os dois participantes.
Além das imagens, também vieram à tona os burburinhos nas redes sobre uma possível “talaricagem” envolvendo a cunhã e a colega de confinamento.
Diante da repercussão, Ana Clara foi direta ao ponto: "Você esperava que a Marciele fosse pegar o Jonas?". Sem hesitar, Maxiane respondeu: "Esperava".
Ed Gama insistiu, querendo saber se a expectativa já existia enquanto ela ainda estava na casa: "Mas tu esperava mesmo do lado de dentro (da casa)?".
A ex-sister explicou que passou a enxergar essa possibilidade depois de deixar o programa.
Ao comentar o episódio, Maxiane fez questão de afastar qualquer clima de rivalidade.
"Eu vivi muito isso lá dentro, eu experimentei. Todo mundo ali está carente. Ele é o homem solteiro da casa. Eu não tenho nada com ele, ele é meu amigo, ela também", iniciou.
Em seguida, reforçou que não vê motivos para conflitos por conta do envolvimento.
"Eu sou uma mulher interessante. Marci é uma mulher linda e incrível. Jonas é um homem educado, gentil e bonito. Não tem por que ficar brigando por conta de beijo. Ninguém está casado com ninguém. Isso é do jogo", completou a ex-BBB.
