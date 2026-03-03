Mãe de Lexa se pronuncia após publicar vídeo comprometedor na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

Darlin Ferrattry usou as redes sociais para fazer um pedido de desculpas ao público.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após compartilhar uma sequência de vídeos considerados ousados nos stories do Instagram, a empresária, conhecida também por ser mãe da cantora Lexa, voltou à rede social para se explicar com os seguidores e admitir que exagerou na bebida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Horas antes, Darlin havia mostrado momentos de lazer à beira da piscina, aproveitando o dia ensolarado.

Em algumas das publicações, apareceu com a roupa molhada, deixando os seios em evidência.

O conteúdo foi removido poucos minutos depois, mas rapidamente passou a circular em outras páginas na internet.

Entre os registros, ela surgiu animada, dançando ao som de "Se Ela Dança, Eu Danço", de MC Leozinho, e escreveu: “Amores, enlouqueci! Alguém me segure”.

Em outro trecho, apareceu derramando bebida sobre o próprio corpo e comentou: “E que já venha o próximo carnaval 2027 que já estou sedenta”.

Já mais tarde, em um novo vídeo, a empresária reconheceu que passou dos limites. “Gente, eu acho que eu exagerei… Gente, eu bebi um pouco demais… Agora já tô deitada, vou dormir”, afirmou.

Na sequência, completou: “Eu preciso dormir porque eu acho que hoje eu me alcoolizei, mas quem nunca né? Eu bebi tanto que vocês não fazem ideia, mas eu tô feliz pra caramba”.

Ao encerrar o pronunciamento, ela deixou um recado direto ao público: “Desculpa qualquer coisa”.