Mãe de Lexa se pronuncia após publicar vídeo comprometedor na web

Darlin Ferrattry usou as redes sociais para fazer um pedido de desculpas ao público.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Após compartilhar uma sequência de vídeos considerados ousados nos stories do Instagram, a empresária, conhecida também por ser mãe da cantora Lexa, voltou à rede social para se explicar com os seguidores e admitir que exagerou na bebida.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Horas antes, Darlin havia mostrado momentos de lazer à beira da piscina, aproveitando o dia ensolarado.
Em algumas das publicações, apareceu com a roupa molhada, deixando os seios em evidência.
O conteúdo foi removido poucos minutos depois, mas rapidamente passou a circular em outras páginas na internet.
Entre os registros, ela surgiu animada, dançando ao som de "Se Ela Dança, Eu Danço", de MC Leozinho, e escreveu: “Amores, enlouqueci! Alguém me segure”.
Em outro trecho, apareceu derramando bebida sobre o próprio corpo e comentou: “E que já venha o próximo carnaval 2027 que já estou sedenta”.
Já mais tarde, em um novo vídeo, a empresária reconheceu que passou dos limites. “Gente, eu acho que eu exagerei… Gente, eu bebi um pouco demais… Agora já tô deitada, vou dormir”, afirmou.
Na sequência, completou: “Eu preciso dormir porque eu acho que hoje eu me alcoolizei, mas quem nunca né? Eu bebi tanto que vocês não fazem ideia, mas eu tô feliz pra caramba”.
Ao encerrar o pronunciamento, ela deixou um recado direto ao público: “Desculpa qualquer coisa”.
meu deus a mãe da lexa postando que é putinha? a mulher enlouqueceu de vez pic.twitter.com/80VKyHEftV— gabriel (@gbrieltoriani) March 2, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Ex-atriz da Globo fala sobre diagnóstico de HPV após traições do ex-namorado
- Mariana Morais BBB 26: Maxiane se pronuncia sobre beijo de Jonas e Marciele
- Mariana Morais BBB 26: Ana Paula faz ligação para Babu e expõe traição ao vivo
- Mariana Morais BBB 26: Cowboy compara Ana Paula à protagonista de Crepúsculo em bate-boca
- Mariana Morais BBB 26: enquete atualizada aponta empate técnico em Paredão falso
- Mariana Morais No ar em 'Coração Acelerado', Maria Clara Janhsen se apresentará em musical no Rio