REAGIU!

Mãe de Lexa se pronuncia após publicar vídeo comprometedor na web

Darlin Ferrattry reagiu após polemizar com um vídeo publicado nas redes

Mãe de Lexa se pronuncia após publicar vídeo comprometedor na web - (crédito: Reprodução/Instagram)
Darlin Ferrattry usou as redes sociais para fazer um pedido de desculpas ao público.

Após compartilhar uma sequência de vídeos considerados ousados nos stories do Instagram, a empresária, conhecida também por ser mãe da cantora Lexa, voltou à rede social para se explicar com os seguidores e admitir que exagerou na bebida.

Horas antes, Darlin havia mostrado momentos de lazer à beira da piscina, aproveitando o dia ensolarado.

Em algumas das publicações, apareceu com a roupa molhada, deixando os seios em evidência.

O conteúdo foi removido poucos minutos depois, mas rapidamente passou a circular em outras páginas na internet.

Entre os registros, ela surgiu animada, dançando ao som de "Se Ela Dança, Eu Danço", de MC Leozinho, e escreveu: “Amores, enlouqueci! Alguém me segure”.

Em outro trecho, apareceu derramando bebida sobre o próprio corpo e comentou: “E que já venha o próximo carnaval 2027 que já estou sedenta”.

Já mais tarde, em um novo vídeo, a empresária reconheceu que passou dos limites. “Gente, eu acho que eu exagerei… Gente, eu bebi um pouco demais… Agora já tô deitada, vou dormir”, afirmou.

Na sequência, completou: “Eu preciso dormir porque eu acho que hoje eu me alcoolizei, mas quem nunca né? Eu bebi tanto que vocês não fazem ideia, mas eu tô feliz pra caramba”.

Ao encerrar o pronunciamento, ela deixou um recado direto ao público: “Desculpa qualquer coisa”.

 

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 03/03/2026 11:02
