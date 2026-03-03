Marquito, do SBT, segue na UTI e quadro preocupa médicos 'Grave' - (crédito: Reprodução/SBT)

O humorista Marco Antonio Gil Ricciardelli, o Marquito, continua hospitalizado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nipo-Brasileiro, na capital paulista.

As informações constam no boletim médico divulgado nesta segunda-feira (2), que aponta a necessidade de cuidados intensivos contínuos.

Segundo a nota oficial, o quadro clínico segue estável, sem alterações significativas nas medidas de suporte adotadas até o momento.

"O Hospital Nipo-Brasileiro informa que o paciente Marco Antonio Gil Ricciardelli permanece nesta segunda (2) internado na Unidade de Terapia Intensiva, em acompanhamento contínuo por equipe multiprofissional. Mantém evolução clínica estável, sem mudanças relevantes no suporte atual. O estado geral de saúde ainda é considerado grave, com necessidade de cuidados intensivos", informa o boletim.

Marquito foi vítima de um acidente de moto na última quarta-feira (25), na Zona Norte de São Paulo.

De acordo com informações divulgadas anteriormente, ele teria passado mal enquanto conduzia o veículo, o que resultou na queda.

Na sexta-feira (27), o artista foi submetido a uma cirurgia considerada delicada na coluna, procedimento que se estendeu por aproximadamente quatro horas.

Já no domingo (1º), houve avanço no tratamento com a retirada da ventilação mecânica, e ele foi extubado.