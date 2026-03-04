BBB 26: Breno escolhe brother para fazer companhia no Quarto Secreto; saiba quem - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A noite desta terça-feira (3) trouxe uma reviravolta no “BBB 26”. Escolhido pelo público no Paredão falso, Breno foi encaminhado ao Quarto Secreto e descobriu que não viveria a experiência sozinho.

Assim que o modelo se acomodou no cômodo reservado, Tadeu Schmidt apareceu ao vivo para anunciar uma novidade.

“O Quarto Secreto vai ter hóspede em dobro. Você vai escolher um participante para viver essa experiência ao seu lado”, revelou o apresentador, surpreendendo o brother.

Sem hesitar muito, Breno optou por dividir o privilégio com Juliano Floss. A decisão foi confirmada por Tadeu: “Tá bom. Então, aguarde. A qualquer momento, Juliano vai te fazer uma visitinha aí”.

Em seguida, o apresentador explicou ao público que o dançarino seria levado ao espaço já nesta quarta-feira (4).

“Bom, amanhã, o Juliano será levado ao Quarto Secreto para se encontrar com o Breno”, anunciou.

A dinâmica, no entanto, não termina aí. Tadeu adiantou que os dois retornarão juntos ao confinamento durante o programa ao vivo da noite.

“Durante o nosso programa ao vivo, os dois voltam para a casa. Eu estou ansioso para ver a reação do pessoal”, completou.