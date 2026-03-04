BBB 26: Leandro encara botão de desistência, cai no choro e é detonado - (crédito: TV Globo)

A manhã desta quarta-feira (4) foi marcada por um episódio inusitado no “BBB 26”.

Após a falsa eliminação de Breno Corã, Leandro Boneco chamou atenção ao protagonizar uma cena carregada de emoção diante do botão de desistência do programa.

O participante permaneceu cerca de 15 minutos na sala, imóvel, encarando o botão que estava desativado, até começar a chorar.

Em silêncio, o baiano deu a entender que cogitava deixar a disputa, o que gerou apreensão entre parte do público que acompanhava as câmeras ao vivo.

Nas redes sociais, porém, a reação foi dividida. Usuários do X, antigo Twitter, questionaram a veracidade do momento e acusaram o brother de tentar aparecer no jogo.

"Como ele é vtzeiro, meu Deus", escreveu um perfil. Outros comentários seguiram na mesma linha crítica.

"Boneco não apertaria o botão. Ele só está fazendo o que ele faz desde o primeiro dia: Cena. Maior planta da edição e alguns ainda tentaram forçar como jogador", opinou outro internauta.

"E perder o apartamento? Nah isso aí é so VT mesmo, igual quando ele fingiu que ia apertar o botão que nem verde estava", disparou mais um.