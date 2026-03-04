BBB 26: Babu ameaça atacar Juliano e atitude revolta público na web

Uma conversa no “BBB 26” colocou Babu Santana no olho do furacão nas redes sociais.

O ator passou a ser questionado após mencionar a possibilidade de colocar Juliano Floss em um eventual Paredão, cenário que foi acompanhado por Breno Corã diretamente do Quarto Secreto.

Enquanto avaliava estratégias e possíveis alvos, Babu analisou o desempenho de alguns participantes.

Ao falar de Samira Sagr, disparou: "A fraca lá é a Samira". Do outro lado, observando tudo, Breno reagiu: "Não muda o jogo pra lá, Babu! Não vira pra lá".

Em seguida, o ator comentou: "Quem não foi testado [no Paredão] foi o Juliano", o que levou o modelo a alertar novamente: "Não faça isso, Babu".

O comentário surpreendeu parte do público porque Juliano e Babu foram, nas primeiras semanas, prioridades declaradas um do outro no jogo.

A relação esfriou após o rompimento do ator com Ana Paula, mas, mesmo assim, o dançarino nunca chegou a cogitar votar no aliado.

No X, antigo Twitter, a movimentação rendeu críticas diretas ao ator. "Depois é a Ana Paula que descarta os aliados, né Breno?", escreveu um usuário. "Mais uma vez Ana Paula inocentada", comentou outro perfil.

Houve ainda quem cobrasse transparência na relação entre os brothers.

"Espero que ele conte ao Juliano que na cabeça do Babu, ele [Juliano] é uma possibilidade para ir ao paredão, já que não foi testado", opinou um internauta. "Breno em poucos minutos, já pegou uma boa trairagem do Babu", avaliou mais um.