Ex-ator da Globo é preso no Rio após cometer crime hediondo

O ator José Dumont, de 75 anos, foi preso nesta terça-feira (3), no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro.
A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) em cumprimento a mandado de prisão decorrente de condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
Segundo registros da investigação, em 2022 o artista teria levado para seu apartamento um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que trabalhava vendendo cuscuz na porta do prédio onde ele residia.
Moradores relataram às autoridades que a criança já teria estado outras vezes no imóvel, o que motivou a denúncia.
O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que determinou pena de nove anos e quatro meses de reclusão.
A condenação já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso.
Uma boa notícia!— Beta Bastos (@roberta_bastoss) March 4, 2026
A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu, na noite desta terça-feira, o ator José Dumont, de 75 anos, no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio.
A prisão ocorreu para o cumprimento de mandado após a condenação do ator pelo crime de estupro de… pic.twitter.com/MQ4gU6DGeg
