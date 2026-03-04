Virginia passa mal e é 'socorrida' por fisioterapeuta de Vini Jr.

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quarta-feira (4) para contar aos seguidores que passou mal durante a madrugada enquanto está em temporada em Madrid, na Espanha, ao lado de Vini Jr.
Nos stories do Instagram, ela relatou os sintomas. "Garganta inflamada, nariz entupido e travada do lado direito", iniciou.
A influenciadora, inclusive, revelou estar com dificuldade para andar após tomar uma injeção.
"Estou mancando. Que dor. Na hora que aplicou, não senti nada, mas, na hora que levantei, já senti a perna", afirmou.
Em outra publicação, completou: “Bom dia para quem passou a madrugada toda passando muito mal”.
Em desabafo, a famosa revelou que já vinha enfrentando a indisposição há alguns dias.
Após recorrer a injeções para tentar aliviar o desconforto, precisou receber atendimento do fisioterapeuta que acompanha o jogador do Real Madrid.
