BBB 26: Jordana leva tombo e por pouco o pior não acontece - (crédito: TV Globo)

A quarta-feira (4) começou em clima de festa e tensão no “BBB 26”, especialmente para Jordana.

Recém-salva do 7º Paredão da temporada, a advogada despertou em alta energia quando o toque de despertar tomou conta da casa ao som de “B.Y.O.B.”, do System Of A Down.

Ela celebrou a permanência no reality antes de seguir para a sala acompanhada de Jonas Sulzbach. A empolgação foi tanta que Jordana decidiu subir no sofá para pular no ritmo da música.

O momento descontraído, no entanto, terminou com um escorregão que preocupou os colegas de confinamento.

Logo após cair, ela reagiu: "Por que eu sou assim? Eu caí", disse aos risos. Samira, que também estava na sala, quis saber o que havia acontecido, e Jordana explicou que havia pisado em falso.

Jonas, por sua vez, afirmou que a sister deveria ser grata pelo livramento, já que a queda poderia ter causado ferimentos graves.

Sem esconder o constrangimento, a sister caiu na gargalhada e tratou de tranquilizar os colegas ao afirmar que estava bem. "Ai, que vergonha", completou.