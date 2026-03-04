BBB 26: Jordana leva tombo e por pouco o pior não acontece

A quarta-feira (4) começou em clima de festa e tensão no “BBB 26”, especialmente para Jordana.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Recém-salva do 7º Paredão da temporada, a advogada despertou em alta energia quando o toque de despertar tomou conta da casa ao som de “B.Y.O.B.”, do System Of A Down.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ela celebrou a permanência no reality antes de seguir para a sala acompanhada de Jonas Sulzbach. A empolgação foi tanta que Jordana decidiu subir no sofá para pular no ritmo da música.
O momento descontraído, no entanto, terminou com um escorregão que preocupou os colegas de confinamento.
Logo após cair, ela reagiu: "Por que eu sou assim? Eu caí", disse aos risos. Samira, que também estava na sala, quis saber o que havia acontecido, e Jordana explicou que havia pisado em falso.
Jonas, por sua vez, afirmou que a sister deveria ser grata pelo livramento, já que a queda poderia ter causado ferimentos graves.
Sem esconder o constrangimento, a sister caiu na gargalhada e tratou de tranquilizar os colegas ao afirmar que estava bem. "Ai, que vergonha", completou.
a jordana caindo KKKKKKKKKKKKK #bbb26 pic.twitter.com/06JKd4eDtC— rafa (@ljhaswi) March 4, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Virginia passa mal e é 'socorrida' por fisioterapeuta de Vini Jr.
- Mariana Morais Maria Cândida reúne 23 médicos e uma centenária no maior evento do Brasil sobre menopausa
- Mariana Morais Ex-ator da Globo é preso no Rio após cometer crime hediondo
- Mariana Morais BBB 26: Babu ameaça atacar Juliano e atitude revolta público na web
- Mariana Morais BBB 26: Leandro encara botão de desistência, cai no choro e é detonado
- Mariana Morais BBB 26: Breno escolhe brother para fazer companhia no Quarto Secreto; saiba quem