BBB 26: Veja o momento em que Juliano é enviado ao Quarto Secreto - (crédito: TV Globo)

A dinâmica do Paredão falso movimentou o “BBB 26” logo nas primeiras horas desta quarta-feira (4).

Após o Raio-X, a rotina dos confinados foi interrompida por um chamado urgente do Big Boss, que ordenou a presença de todos na sala.

Pouco depois, veio o anúncio que surpreendeu a casa: “Atenção, todos para a sala imediatamente”. Na sequência, o comunicado direcionado a Juliano Floss deixou o clima ainda mais tenso.

“Atenção, Juliano, você foi selecionado para um desafio. O seu retorno para a casa vai depender do seu desempenho”.

A escolha tem ligação direta com a vitória de Breno no Paredão falso. Como parte da dinâmica, ele indicou o dançarino para se juntar a ele no Quarto Secreto.

Antes de deixar a casa, Juliano passou pela despensa, onde vestiu um macacão e uma luva. Em seguida, foi conduzido por um dummy até o cômodo reservado, onde Breno está desde a noite de terça-feira (3), observando o jogo de forma privilegiada.

O reencontro entre os aliados foi marcado por forte emoção. Juliano não conteve as lágrimas ao ver o colega, enquanto Breno comemorava aos gritos.

A volta dos dois participantes para a casa está prevista para a edição ao vivo desta quarta-feira (4), quando o desfecho da dinâmica será revelado ao público.

