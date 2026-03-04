BBB 26: Veja o momento em que Juliano é enviado ao Quarto Secreto

A dinâmica do Paredão falso movimentou o “BBB 26” logo nas primeiras horas desta quarta-feira (4).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Após o Raio-X, a rotina dos confinados foi interrompida por um chamado urgente do Big Boss, que ordenou a presença de todos na sala.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Pouco depois, veio o anúncio que surpreendeu a casa: “Atenção, todos para a sala imediatamente”. Na sequência, o comunicado direcionado a Juliano Floss deixou o clima ainda mais tenso.
“Atenção, Juliano, você foi selecionado para um desafio. O seu retorno para a casa vai depender do seu desempenho”.
A escolha tem ligação direta com a vitória de Breno no Paredão falso. Como parte da dinâmica, ele indicou o dançarino para se juntar a ele no Quarto Secreto.
Antes de deixar a casa, Juliano passou pela despensa, onde vestiu um macacão e uma luva. Em seguida, foi conduzido por um dummy até o cômodo reservado, onde Breno está desde a noite de terça-feira (3), observando o jogo de forma privilegiada.
O reencontro entre os aliados foi marcado por forte emoção. Juliano não conteve as lágrimas ao ver o colega, enquanto Breno comemorava aos gritos.
A volta dos dois participantes para a casa está prevista para a edição ao vivo desta quarta-feira (4), quando o desfecho da dinâmica será revelado ao público.
Produção informou o Juliano que foi escolhido para um desafio e sairá da casa. Ele foi o escolhido por Breno para ir para o quarto secreto! #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/wuaYtfXSDJ— FOFOQUEI (@FOFOQUEl) March 4, 2026
Juliano se despedindo dos brothers #BBB26 pic.twitter.com/ePUDClSpQp— Hugo Gloss (@HugoGloss) March 4, 2026
????AGORA: Juliano e Breno se reencontram no Quarto Secreto #BBB26 pic.twitter.com/uU3sO9I4mj— Central Reality (@centralreality) March 4, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais 'Supernova': Hiran prepara lançamento em parceria com Tom Veloso
- Mariana Morais BBB 26: Jordana leva tombo e por pouco o pior não acontece
- Mariana Morais Virginia passa mal e é 'socorrida' por fisioterapeuta de Vini Jr.
- Mariana Morais Maria Cândida reúne 23 médicos e uma centenária no maior evento do Brasil sobre menopausa
- Mariana Morais Ex-ator da Globo é preso no Rio após cometer crime hediondo
- Mariana Morais BBB 26: Babu ameaça atacar Juliano e atitude revolta público na web