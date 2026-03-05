BBB 26: Jordana cogita tomar atitude drástica e é alertada por Alberto Cowboy

O clima pesou para Jordana Morais após o retorno de Breno Corã ao jogo no "BBB 26".

Em conversa com Alberto Cowboy, a participante não conteve as lágrimas ao comentar o impacto do Paredão falso e demonstrou frustração com o rumo da disputa.

Durante o desabafo, Jordana afirmou estar revoltada com a situação e deixou claro o quanto o momento a abalou. "Eu tô indignada, eu tô chorando de raiva!", declarou.

Tentando tranquilizar a sister, Cowboy sugeriu que ela permanecesse fiel à própria personalidade dentro da casa. "Seja você até o final e tá tudo bem", aconselhou.

Mesmo assim, Jordana continuou refletindo sobre a dinâmica do reality e disse acreditar que, para conquistar o público, talvez precisasse adotar uma postura diferente.

"O que adianta ser eu, se não sou vítima? Eu devia ter entrado como vítima. Eu não sou, nem se eu quisesse, não tenho cara de vítima!", disparou.

Ainda abalada, a participante admitiu que chegou a pensar em deixar o programa. "A vontade é de ir embora, de não continuar aqui. É totalmente desmotivador... É desse jogo que o Brasil tá comprando, esse grupo que o Brasil comprou", afirmou.

A conversa entre os dois continuou e o assunto passou a ser quem, na visão deles, mereceria vencer a edição.

Cowboy comentou que, na sua opinião, Milena não deveria levar o prêmio final, enquanto Chaiany teria mais méritos.

"Eu acho que a Milena, particularmente, não merece [ganhar], pelas coisas que fez aqui dentro, como se comportou e tratou as pessoas. E eu acho que a Chai merece", avaliou.

Jordana, por outro lado, discordou da análise do colega e disse não considerar nenhuma das duas como jogadoras fortes.

"Cara, mas jogador? Eu acho que a pessoa que merecia é quem joga, não acho jogadora! Eu acho a história dela massa, mas quando eu vi hoje, pra mim, eu não tava errada quando falava que ela não queria se resolver comigo", argumentou.

Antes de encerrar o assunto, a sister afirmou que prefere guardar algumas opiniões para depois do reality.

"O que eu penso de verdade, eu vou deixar pra falar lá fora. Não vou falar aqui dentro pra não ser escorraçada! O que penso de verdade eu vou falar lá fora!", concluiu.