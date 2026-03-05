BBB 26: Retorno de Breno faz Marciele passar mal; Jordana pensa em desistir e Babu recalcula rota

A madrugada desta quinta-feira (5) começou agitada no "BBB 26". O retorno de Breno Corã à casa, após o Paredão falso, surpreendeu os participantes.
O modelo reapareceu acompanhado de Juliano Floss, que o acompanhou no Quarto Secreto, provocando reações imediatas entre os confinados.
Antes da reviravolta, Breno havia enfrentado Jordana e Alberto Cowboy na berlinda. A estratégia fez com que os adversários acreditassem que o participante havia sido eliminado.
A volta da dupla aconteceu durante a festa da líder Samira, que celebrava hits do pop dos anos 2000. Aos gritos, Breno e Juliano entraram no evento e surpreenderam os colegas.
A reação de Jordana, especialmente ao perceber que os rivais estavam de volta, rapidamente repercutiu nas redes sociais.
Alguns participantes correram para recepcioná-los. Ana Paula, Milena, Samira, Babu e Solange abraçaram os dois logo que eles entraram. Já os adversários preferiram manter distância e observar a cena tentando disfarçar a frustração.
Babu recalcula rota
Após a dinâmica, Babu avaliou que o jogo exigia mudanças de postura. Em conversa com Breno e Boneco, o participante afirmou que pretende deixar a rivalidade com Ana Paula em segundo plano para focar no avanço do grupo até o top 10 do reality.
"Eu peço desculpas que eu sou uma pessoa impulsiva. Não tinha que ter desvirtuado, devia ter cag*do pra ligação dela [Ana Paula]", declarou.
Mais tarde, Babu voltou ao assunto ao conversar com Juliano. Na ocasião, garantiu que pretende evitar novos conflitos com Ana Paula em nome da união do grupo. "Te amo, viu? [...] Não vou mais te perturbar com as minhas questões, tá? É uma promessa!", afirmou.
Marciele passa mal e Jordana perde a paciência
Outra situação que movimentou a casa envolveu Marciele. Após a volta de Breno, a sister teve uma conversa com Ana Paula e revelou sentir algo pela colega, embora não consiga explicar exatamente o que sente.
Pouco tempo depois, Marciele apresentou sinais de ansiedade e precisou ser atendida pela equipe médica no confessionário. Antes da intervenção, alguns participantes chegaram a pensar que ela estivesse apenas sob efeito de bebida.
"Em primeiro momento eu pensei, é bebida, mas dava pra ver que vocês tavam no controle, mas depois eu vi que não tinha nada a ver com bebida", comentou Jonas.
A situação também gerou debate entre os brothers. Em conversa com Jonas e Gabriela, Jordana levantou a possibilidade de que Marciele estivesse exagerando.
"Ela começou com essa crise, ela só queria o Breno", disse Jordana.
Gabriela discordou da interpretação da colega. "Amiga, sim, mas é uma crise, independente se quer o Breno ou não é uma crise. Dor é dor, independente do motivo que seja", respondeu.
Jonas também opinou sobre o episódio. "Eu acho que era uma coisa séria porque ela tava pegando com uma força, o olhar não tava normal", afirmou.
Mesmo após o atendimento médico, o assunto continuou sendo comentado na casa. Jordana voltou a citar que Marciele chamava Breno durante o episódio. "Chamava o Breno, toda hora, 'Breno, por favor, me ajuda'", relatou.
"Ela tá achando que é fingimento", observou Gabriela. "Exatamente", concordou Jonas.
Cowboy retorna do 'Barrados no Baile'
Mais tarde, quando Cowboy retornou da dinâmica Barrados no Baile, Jordana retomou o tema ao conversar com ele.
"Ela não bebeu desse tanto. Não acho que ela bebeu desse tanto... Só que começou uma parada de crise de ansiedade e não sei o quê... vou evitar minha opinião aqui dentro, mas eu tenho minha opinião sobre", declarou.
Jordana chora e pensa em desistência
A sister também demonstrou forte abalo emocional após o desfecho do Paredão falso. Em conversa com Cowboy, Jordana chorou ao comentar o retorno de Breno ao jogo.
"Eu tô indignada, eu tô chorando de raiva!", desabafou.
O aliado tentou acalmá-la. "Seja você até o final e tá tudo bem", aconselhou.
Jordana, no entanto, mostrou frustração com a dinâmica do reality. "O que adianta ser eu, se não sou vítima? Eu devia ter entrado como vítima. Eu não sou, nem se eu quisesse, não tenho cara de vítima!", afirmou.
Em seguida, a participante revelou que chegou a cogitar desistir da disputa. "A vontade é de ir embora, de não continuar aqui. É totalmente desmotivador... É desse jogo que o Brasil tá comprando, esse grupo que o Brasil comprou", concluiu.
