BBB 26: Marciele passa mal e Jordana aponta teoria bizarra sobre a aliada

A madrugada desta quinta-feira (5) também foi marcada por um momento delicado envolvendo Marciele Albuquerque no "BBB 26".

Após o retorno de Breno Corã ao jogo, consequência do Paredão falso, a participante passou a rever suas estratégias e chegou a ter uma conversa sincera com Ana Paula.

Pouco tempo depois do bate-papo, a cunhã começou a passar mal e precisou ser encaminhada ao confessionário para receber atendimento médico.

Antes da intervenção da equipe do programa, alguns participantes chegaram a acreditar que o mal-estar estivesse relacionado ao consumo de bebida durante a festa. Jonas contou que essa foi sua primeira impressão ao notar a situação.

"Em primeiro momento eu pensei, é bebida, mas dava pra ver que vocês tavam no controle, mas depois eu vi que não tinha nada a ver com bebida", afirmou.

Jordana aponta fingimento em crise de Marciele

O episódio também virou assunto entre os confinados. Em conversa com Jonas e Gabriela, Jordana levantou dúvidas sobre a crise de Marciele e sugeriu que a colega poderia estar exagerando na reação.

"Ela começou com essa crise, ela só queria o Breno", comentou.

Gabriela discordou da avaliação da aliada e defendeu que o momento precisava ser tratado com seriedade.

"Amiga, sim, mas é uma crise, independente se quer o Breno ou não é uma crise. Dor é dor, independente do motivo que seja", rebateu.

Jonas também opinou e disse ter percebido sinais de que a situação era mais grave. "Eu acho que era uma coisa séria porque ela tava pegando com uma força, o olhar não tava normal", avaliou.

Posteriormente, Jordana voltou a mencionar o episódio ao comentar o estado de Marciele.

"Ela não bebeu desse tanto. Não acho que ela bebeu desse tanto... Só que começou uma parada de crise de ansiedade e não sei o quê... vou evitar minha opinião aqui dentro, mas eu tenho minha opinião sobre", declarou.