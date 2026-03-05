InícioColunistas#Mariana Morais
BBB 26: Jonas se revolta com retorno de Breno ao reality.; veja

Breno retornou do Quarto Secreto nesta quarta-feira (4)

BBB 26: Jonas se revolta com retorno de Breno ao reality.; veja - (crédito: TV Globo)
BBB 26: Jonas se revolta com retorno de Breno ao reality.; veja - (crédito: TV Globo)

A volta de Breno Corã ao jogo após o Paredão falso no "BBB 26" não caiu bem para todos os participantes.

Jonas Sulzbach foi um dos mais afetados pela reviravolta e acabou deixando mais cedo a festa da líder Samira. Abalado com a situação, o brother se recolheu ao quarto da casa, onde chorou e desabafou.

Em conversa com Gabriela, Jonas demonstrou constrangimento ao lembrar da comemoração que ele e seus aliados fizeram ao acreditarem que Breno havia sido eliminado.

O grupo chegou a celebrar intensamente o resultado da berlinda, sem imaginar que se tratava de uma dinâmica falsa.

"Justamente nesse [Paredão]... A galera deve estar dando risada da nossa cara, a gente fez a festa, pulou na piscina, hoje acordou bem, acordei dançando. Como é que fica agora? Onde é que enfio a minha cara? Eu falei 'tamo f*dido mesmo...", afirmou o participante durante o desabafo.

A reação de Jonas rapidamente repercutiu nas redes sociais. No X, antigo Twitter, internautas comentaram a situação e criticaram a postura do brother diante do retorno de Breno ao reality.

"E nem assim eles repensam suas atitudes?", questionou um usuário. "A única visão de jogo que ele acertou", ironizou outro perfil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 05/03/2026 10:31 / atualizado em 05/03/2026 10:30
