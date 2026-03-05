Dado Dolabella rasga o verbo após ter 'carreira' política esculachada por Luana Piovani

Dado Dolabella rasga o verbo após ser esculachado por Luana Piovani em vídeo - (crédito: Reprodução/Instagram)

A troca de farpas entre Dado Dolabella e Luana Piovani ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (4).

O ator usou as redes sociais para reagir às declarações da atriz sobre sua pré-candidatura a deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Em um vídeo publicado no Instagram, Dado criticou a postura de Luana e afirmou que ela continua citando seu nome mesmo após quase duas décadas das polêmicas envolvendo os dois.

Durante o desabafo, ele também negou irregularidades na Justiça e rebateu as acusações feitas pela artista.

"Senhoras e senhores, e agora, ela: a juíza do mundo. A pessoa que todo mundo já sabia que viria comentar. Vamos ouvir o que ela tem pra dizer. Depois de quase vinte anos, a minha falsa acusadora não tira meu nome da boca. Eu não devo nada na Justiça. O processo que essa falsa acusadora moveu contra mim foi anulado por causa de tantos erros e absurdos", afirmou Dado.

Na sequência, o ator relacionou o episódio à decisão de entrar na política e reforçou o discurso de que pretende atuar em defesa de pessoas que, segundo ele, foram injustamente acusadas.

"E é exatamente por situações como essa que eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Falsas acusações são repetidas tantas vezes que as pessoas passam a acreditar nelas como se fossem verdade", completou.

Na legenda da publicação, o artista voltou a mencionar a ex-companheira e reiterou a mesma narrativa.

"A falsa acusadora deu o ar da graça. Durante quase 20 anos, essa senhora repetiu mentiras sobre mim como se fossem verdades. [...] Minha pré-candidatura a deputado federal é para defender quem foi injustiçado por narrativas que se espalham sem prova. Porque justiça de verdade não escolhe lado".

As críticas de Luana Piovani surgiram após seguidores questionarem a atriz sobre a filiação de Dado ao MDB, oficializada na última terça-feira (3).

Ao comentar o assunto, ela ironizou a situação e mencionou as controvérsias envolvendo o nome do ator.

"Gente, o país da piada pronta, né? Como é que pode uma pessoa que tem processo criminal se candidatar a um cargo público? Não poderia. Uma pessoa que não paga pensão, um agressor, alguém que tem um processo criminal em andamento, um ex-presidiário… todas essas coisas, né? Mas no Brasil tudo pode, gente! (…) No Brasil tudo pode, gente!", afirmou.