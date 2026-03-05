Virginia vira tatuagem em perna de fã e homenagem gera controvérsia - (crédito: Instagram/TikTok)

Um gesto de admiração por Virginia Fonseca chamou atenção nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O influenciador Clayton Ricardo decidiu eternizar a empresária na própria pele ao fazer uma tatuagem inspirada em uma foto da famosa como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2026.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O jovem compartilhou em suas redes um vídeo mostrando o processo da tatuagem, que ocupa uma grande área da panturrilha.

A imagem reproduz Virginia caracterizada para o desfile da escola de samba, o que rapidamente gerou repercussão online.

O fato de ele marcar no corpo o rosto da atual namorada de Vini Jr. surpreendeu seguidores e provocou uma enxurrada de comentários.

"Quando eu me sentir um perdedor eu vou lembrar desse vídeo", escreveu um internauta. Outro brincou: "Nem o Vini teria essa coragem, parabéns".

Já uma usuária foi direta: "Que mico!". Um quarto comentário também questionou a decisão: "Não tem um amigo para avisar?".

Diante das críticas e dúvidas sobre a escolha, Clayton resolveu explicar publicamente o motivo da homenagem. Segundo ele, a tatuagem simboliza a admiração que sente pela trajetória da influenciadora.

“Ela representa um arquétipo de mulher poderosa, bem-sucedida, que não se abala com comentários de pessoas que gostariam de ser ela, que é uma excelente mãe, empresária, empreendedora, marketeira, publicitária e visionária”, afirmou ao justificar a decisão de tatuar Virginia na perna.