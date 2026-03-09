BBB 26: enquete aponta rejeição chocante para participante

O 8º Paredão do "Big Brother Brasil 26" foi formado neste domingo (9) e colocou três participantes na disputa pela permanência na casa: Babu Santana, Chaiany e Milena. Agora, eles dependem do voto do público para seguir no reality.
Entre os emparedados, Babu entrou na berlinda após uma decisão conjunta do líder da semana, Jonas, e do anjo da semana, Milena, que chegaram a um consenso sobre a indicação.
Desde a formação do paredão, o ator passou a ser apontado como o participante com maior risco de deixar o programa, e com alta taxa de rejeição.
Levantamento divulgado pelo portal Votalhada, que reúne e calcula a média de enquetes publicadas em diferentes sites, redes sociais e outras plataformas digitais, indica vantagem para a saída do artista.
Segundo o compilado, Babu concentra cerca de 60% dos votos para eliminação.
Na sequência aparecem Milena, com 36%, e Chaiany, com apenas 3%, cenário que sugere uma disputa menos acirrada para as duas participantes.
Os números ficam ainda mais desfavoráveis para Babu quando observadas apenas as votações reunidas na rede social X (Twitter).
Nessas enquetes, ele soma 78% das intenções de voto. Já no Instagram, o índice registrado é de 72%.
A definição oficial de quem deixa o reality será revelada ao vivo nesta terça-feira (10), durante a exibição do programa na TV Globo.
