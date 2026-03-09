BBB 26: Babu aponta comportamento 'psicótico' em Milena e é esculachado

O clima esquentou na casa do "Big Brother Brasil 26" durante a madrugada desta segunda-feira (9).

Emparedado após uma decisão em consenso entre Milena Moreira e o líder Jonas Sulzbach, Babu Santana desabafou sobre a situação e fez duras críticas à sister enquanto conversava com Leandro Boneco.

Durante o bate-papo, o ator demonstrou irritação com a colega de confinamento e elevou o tom ao falar sobre ela.

"Mermão, ela é quase uma psicopata! Conhece a p*rra toda, por isso eles tão respeitando ela, por isso certos movimentos! 'Conheço a filha de fulano, conheço não sei o que'... Será que isso é normal? Acho que é muito mais falar sobre Castro Alves, em termos de convivência. Eu vou saber o que a filha do Luciano Huck usa no pescoço?", disparou o ator.

Horas depois, já na área externa da casa, Babu voltou ao assunto em conversa com Juliano Floss e reforçou as críticas à participante. Na ocasião, ele afirmou que evita proximidade com Milena por receio de novos atritos.

"Tia Milena é uma pessoa irredutível, foi grosseira comigo várias vezes. Tô até com medo de ficar perto dela, que ela vem de uma forma, é baixinha, tenho até medo de esbarrar nela. Se um beijo foi ofensivo..." , soltou para Juliano Floss.

As declarações rapidamente repercutiram nas redes sociais. No X (Twitter), antigo Twitter, usuários criticaram o comportamento do participante e classificaram suas falas como exageradas.

"Que grave chamar alguém disso, a agressividade dele tá fora dos limites e eu tô desesperado de medo", escreveu um perfil.

Outro internauta também comentou a postura do ator. "Ele não cansa de falar atrocidade. Pena que não vai sair com rejeição maior porque tem gente esquisita que não gosta da Milena".

Uma terceira publicação sugeriu que a tensão pode estar ligada ao paredão da semana.

"Babu tá simplesmente desesperado pq por mais sem noção que ele seja, ele sabe que a Milena é forte. E sair pra uma mulher pega muito no ego frágil dele", disse um terceiro.